Madhubani News: एनएच-527बी जाम मामले में सीओ ने 9 नामजद सहित 80 अज्ञात के विरूद्ध थाना में दिया आवेदन
Madhubani News: बेनीपट्टी में कोशी नहर में पानी पहुंचाने की मांग को लेकर मंगलवार को दरभंगा-जयनगर एनएच-527बी को जाम किया गया। सीओ अभिषेक आनंद ने 9 नामजद और 80 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दायर करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी कार्य में बाधा डाली और यातायात प्रभावित किया।
Madhubani News: बेनीपट्टी। कोशी शाखा नहर में पानी पहुंचाने की मांग को लेकर मंगलवार को दरभंगा-जयनगर एनएच-527बी को मुरैठ के निकट जाम करने के मामले में बेनीपट्टी के सीओ अभिषेक आनंद ने 9 नामजद सहित करीब 80 अज्ञात के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने के लिए अरेर थाना को आवेदन दिया है। आवेदन में लिखा है कि कोशी नहर का पानी खेतों तक नहीं पहुंचने के कारण एनएच-527बी को मंगलवार को जाम कर दिया गया था। सूचना पर वे अरेर थानाध्यक्ष के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाकर जाम हटाने का प्रयास किया। बाद में कोसी नहर के एसडीओ भी वहां पहुंचे, लेकिन आक्त्रोशित लोगों ने जाम हटाने से इनकार कर दिया। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई, नारेबाजी की, गाली-गलौज की तथा पुलिस पदाधिकारियों के साथ भी दुर्व्यवहार किया।
प्रदर्शनकारियों की पहचान
आवेदन में कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बांस, कुर्सी और तिरपाल लगाकर करीब चार घंटे तक सड़क जाम रखा, जिससे लंबी वाहनों की कतार लग गई और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बाद में अतिरिक्त पुलिस बल के पहुंचने पर लोगों को समझा-बुझाकर स्थिति सामान्य कराई गई। पुलिस व स्थानीय लोगों की सहयोग से 9 लोगों की पहचान की गई है। इनमें दिलीप झा, जगमोहन झा, बिल्टू पासवान, मो. नवी, जैनुल उर्फ मो. छोटकन, रामनाथ राय, अमर झा, अजय मिश्रा तथा यूट्यूबर विकास कुमार शामिल हैं। इनके अलावा करीब 80 अज्ञात लोगों को भी आरोपित बनाया गया है।
आवेदन में मांगी गई कार्रवाई
आवेदन में सभी आरोपितों के विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा डालने, पुलिस-प्रशासन के साथ अभद्र व्यवहार करने, सड़क जाम कर यातायात बाधित करने तथा आम लोगों को असुविधा पहुंचाने के आरोप में विधिसम्मत कार्रवाई करने की मांग की गई है।
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