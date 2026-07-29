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Madhubani News: झंझारपुर में 148 लीटर शराब के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, कार व दो बाइक जब्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधुबनी
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Madhubani News: झंझारपुर पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता प्राप्त की है। गुप्त सूचना के आधार पर दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया और 148.200 लीटर शराब बरामद की गई। पुलिस ने घटनास्थल से एक कार और दो मोटरसाइकिलें भी जब्त की हैं। आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

Madhubani News: झंझारपुर में 148 लीटर शराब के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, कार व दो बाइक जब्त

Madhubani News: झंझारपुर,निज संवाददाता। झंझारपुर आरएस थाना पुलिस को शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए ग्राम-दीप बलवा टोल गाछी से 148. 200 लीटर देशी व विदेशी शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही मौके से एक हुंडई सैंटो कार और दो मोटरसाइकिलें भी जब्त की गई हैं।

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस के अनुसार, मंगलवार की रात गुप्त सूचना मिली कि ग्राम-दीप की तरफ एक काले रंग की चार पहिया गाड़ी में भारी मात्रा में शराब ले जाई जा रही है। सूचना मिलते ही वरीय पदाधिकारियों को अवगत कराते हुए पुलिस अवर निरीक्षक प्रीतम कुमार के नेतृत्व में सशस्त्र बल की टीम मौके के लिए रवाना हुई। रात करीब 11:10 बजे बलवा टोल गाछी के पास पहुंचने पर पुलिस को देखकर कुछ लोग भागने लगे। घने अंधेरे और गाछी का फायदा उठाकर दो लोग अपनी मोटरसाइकिलें छोड़कर फरार हो गए, जबकि पुलिस ने घेराबंदी कर कार में बैठे एक व्यक्ति को दबोच लिया। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान मनोज पासवान (46), निवासी गोधनपुर के रूप में हुई। पूछताछ में उसने भागने वाले मुख्य साथी का नाम सुजीत प्रधान, निवासी दीप बताया।

तस्करों की गिरफ्तारी

इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चौकीदार की निशानदेही पर सुजीत प्रधान के घर पर छापेमारी की। छत के रास्ते भागने की कोशिश कर रहे सुजीत प्रधान (28) को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वाहनों की तलाशी लेने पर 15 लीटर देशी चुलाई शराब, 67.5 लीटर नेपाली देशी शराब और हरियाणा निर्मित विभिन्न ब्रांडों की अंग्रेजी शराब बरामद की गई। कुल बरामद शराब 148.200 लीटर पाई गई। थानाध्यक्ष माया कुमारी के अनुसार, जप्त शराब व वाहनों की विधिवत सूची बनाकर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मनोज पासवान, सुजीत प्रधान तथा भागने वाले दो अज्ञात तस्करों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

झंझारपुर पुलिस ने कितनी शराब जब्त की?
झंझारपुर पुलिस ने 148.200 लीटर शराब जब्त की।
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