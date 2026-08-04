Madhubani News: बालू का अवैध खनन कर रहे एक ट्रैक्टर चालक ने थानाध्यक्ष व पीएसआई को किया कुचलने का प्रयास, बाल-बाल बचे, एफआईआर

Madhubani News: मधेपुर। पौनी ढलान के पास भुतही बलान नदी किनारे बालू का अवैध खनन कर रहे एक ट्रैक्टर चालक ने मधेपुर थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर विश्वजीत कुमार एवं पीएसआई प्रिंस कुमार चौधरी को कुचलने का प्रयास किया। हालांकि इस घटना में दोनों पुलिस अधिकारी बाल-बाल बचे। थानाध्यक्ष विश्वजीत कुमार के बायां पैर के पंजा पर ट्रैक्टर का अगला चक्का चढ़ने से वे चोटिल हो गए। जबकि पीएसआई प्रिंस कुमार चौधरी को ट्रैक्टर के ढाला से कुचलने का प्रयास किया गया, जिसमें वे भी चोटिल हुए हैं। इस संबंध थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर विश्वजीत कुमार ने मधेपुर थाना में एफआईआर दर्ज की हैं। जिसमें अवैध रूप से बालू खनन कर रहे ट्रैक्टर चालक सह ट्रैक्टर मालिक तरडीहा गांव निवासी महमूद आलम (55) तथा उनके तीन पुत्र मो अजीज, मो आरीफ, अली हसन के अलावे तीन-चार अन्य अज्ञात लोगों को नामजद किया गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर चालक महमूद आलम(55) तथा उनके पुत्र अली हसन (23) को गिरफ्तार कर लिया। एफआईआर के अनुसार, सोमवार को सावन माह की पहली सोमवारी के अवसर पर विधि-व्यवस्था के मद्देनज़र थाना क्षेत्र का थानाध्यक्ष व पीएसआई पुलिस कर्मियों संग जायजा ले रहे थे।

अवैध बालू खनन की जानकारी

इसी क्रम में कोसी बांध पौनी ढ़लान के नीचे भुतही बलान नदी किनारे कुदाली से एक ट्रैक्टर पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से बालू लोड किया जा रहा था। इसे रोकने के लिए थानाध्यक्ष व पीएसआई बांध से नीचे उतरे तो ट्रैक्टर पर बालू लोड कर रहे तीन-चार युवक कुदाल लेकर भाग गए। जबकि चालक के सीट पर बैठे महमूद आलम ने ट्रैक्टर के ढ़ाला में लदे करीब 70 से 80 सीएफटी बालू को नीचे गिराने लगा। पुलिस टीम द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया। जिसके बाद उसने थानाध्यक्ष को ट्रैक्टर से कुचलकर भागने का प्रयास किया। थानाध्यक्ष अपने आप को किसी तरह बचाकर उसको काबू करने का प्रयास करने लगे। लेकिन इस क्रम में उनके बायां पैर के पंजा पर ट्रैक्टर का अगला चक्का चढ़ने से वे चोटिल हो गए। दूसरी तरफ जब पीएसआई प्रिंस कुमार ने चालक पर काबू पाने का प्रयास किया तो उन्हें भी ट्रैक्टर के ढाला से धक्का मारकर चोटिल कर दिया गया। इसके बावजूद किसी तरह पुलिस बलों ने ट्रैक्टर चालक को काबू में किया। फिर पुलिस जब जब्त ट्रैक्टर को लेकर थाना आ रही थी तो कोसी बांध पर पचमनियां ढलान के पास महमूद आलम का तीनों पुत्र तथा तीन-चार अन्य लोग जब्त ट्रैक्टर रोककर पुलिस अभिरक्षा से छुड़ाने का प्रयास करने लगा। लेकिन पीछे से आ रही पुलिस गाड़ी और थाना से मंगाया गया अतिरिक्त पुलिस बलों को आते देख सभी लोग भाग गए और पुलिस ट्रैक्टर एवं गिरफ्तार महमूद आलम को थाने ले आई। बाद में पुलिस ने नामजद एक और आरोपी अली हसन को भी गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार पिता-पुत्र तरडीहा गांव के महमूद आलम तथा अली हसन को मंगलवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.