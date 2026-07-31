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Madhubani News: ब्राउन शुगर के साथ तीन धंधेबाज गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधुबनी
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Madhubani News: फुलपरास थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर स्मैक के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 38.85 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद कर तीन धंधेबाजों को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। लौकही में भी गांजे का एक मामला सामने आया है जिसमें एक धंधेबाज को पकड़ा गया है।

Madhubani News: ब्राउन शुगर के साथ तीन धंधेबाज गिरफ्तार

Madhubani News: फुलपरास। थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए स्मैक के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ किया है। बीते रात पुलिस ने 38.85 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद करते हुए तीन धंधेबाजों को गिरफ्तार कर शुक्रवार को जेल भेज दिया है। थानाध्यक्ष विक्रम आचार्य ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि फुलपरास स्थानीय बाजार स्थित अनुमंडल अस्पताल के पूरब एक दुकान में स्मैक का अवैध कारोबार किया जा रहा है। सूचना के सत्यापन के लिए तत्काल पुलिस टीम का गठन किया गया। टीम में पुलिस अवर निरीक्षक अर्जुन कुमार,प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक सपना कुमारी एवं सहायक अवर निरीक्षक सुबोध कुमार शामिल थे।

छापेमारी और गिरफ्तारियाँ

पुलिस टीम ने बताए गए स्थान पर पहुंचकर दुकान की घेराबंदी कर तलाशी ली। तलाशी के दौरान वहां से 38.85 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई। मौके से पुलिस ने फुलपरास निवासी कृष्ण कुमार तिवारी उर्फ किशन कुमार तिवारी, धीरज कुमार तिवारी तथा थाना क्षेत्र के बथनाहा निवासी राजा साह को गिरफ्तार कर लिया गया है। थानाध्यक्ष विक्रम आचार्य ने बताया कि गिरफ्तार तीनों आरोपितों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में झंझारपुर जेल भेज दिया गया।

लौकही की घटनाएँ

लौकही में भी अंधरामठ थाना पुलिस ने बधुआ गांव में छापेमारी कर तीन किलो 167 ग्राम गांजा बरामद कर लिया। मौके पर एक धंधेबाज को भी पकड़ लिया गया। धराये की पहचान बधुआ गांव के रासदेव साह के रुप में की गई है। यह जानकारी थानाध्यक्ष दीपक कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

प्रश्न और उत्तर

फुलपरास में कितने धंधेबाजों को गिरफ्तार किया गया?
पुलिस ने फुलपरास में तीन धंधेबाजों को गिरफ्तार किया।
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