Madhubani News: पुलिस टीम पर हमला, तीन महिला सिपाही घायल
Madhubani News: अररिया संग्राम थाना क्षेत्र के तुलापतगंज बाजार में पुलिस टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया। तीन महिला सिपाही घायल हो गईं, जबकि पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस बिना नोटिस के गिरफ्तारियां कर रही थी। संबंधित दोनों पक्षों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
Madhubani News: झंझारपुर (मधुबनी), निज संवाददाता। अररिया संग्राम थाना क्षेत्र के तुलापतगंज बाजार में मारपीट और विवाद की सूचना पर जांच करने पहुंची पुलिस टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात तीन महिला सिपाही घायल हो गईं।
घटना का विवरण
उपद्रवियों ने पुलिस की कस्टडी से हिरासत में लिए गए एक आरोपी को जबरन छुड़ा लिया। पुलिस ने दो महिलाओं समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस बिना नोटिस दिए गिरफ्तारी कर रही थी और रोकने पर धक्का-मुक्की करने लगी।
स्थानीय लोगों का आरोप
लोगों ने बताया कि मंगलवार शाम जब शंकर प्रसाद के परिजन कपड़े की दुकान का ताला खोलने पहुंचे तो दूसरे पक्ष के लोगों ने विरोध किया। इसके बाद हुई हिंसक झड़प में शंकर प्रसाद की पत्नी ललिता देवी का सिर फट गया। उन्हें अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोप है कि सूचना पर पहुंची पुलिस के साथ दूसरे पक्ष के लोगों ने हाथापाई की और आरोपी को छुड़ा लिया।
पुलिस की कार्रवाई
थानाध्यक्ष अर्पण कुमार ने बताया कि घटना को लेकर दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। पहली प्राथमिकी पीड़ित पक्ष की शिकायत पर, जबकि दूसरी पुलिस पर हमला करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने को लेकर गश्ती अधिकारी मनीष कुमार सिंह के बयान पर दर्ज हुई है। दोनों प्राथमिकियों में छह-छह लोगों को नामजद किया गया है। पुलिस ने मनीषा कुमारी, कुमकुम कुमारी और गोपाल साह को गिरफ्तार कर लिया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि अन्य नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।
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