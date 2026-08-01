Madhubani News: देसी पिस्तौल के साथ दो बदमाश धराये
Madhubani News: नरहिया थाना पुलिस ने शुक्रवार रात चतरापट्टी में दो 16 वर्षीय बदमाशों को एक देसी पिस्तौल के साथ पकड़ा। ये दोनों फुलपरास थाना के नैनपट्टी गांव के निवासी हैं और अन्य अपराधियों के साथ मिलकर योजना बना रहे थे। एक साथी मौके से फरार हो गया है। पुलिस कार्रवाई जारी है।
Madhubani News: लौकही। निज संवाददाता नरहिया थाना पुलिस ने शुक्रवार की रात्रि को गुप्त सूचना के आधार पर चतरापट्टी स्थित एक बाइक गैरेज के निकट एक देसी पिस्तौल के साथ दो बदमाश को पकड़ लिया। बतादें कि दोनों का उम्र 16-16 वर्ष है। दोनों फुलपरास थाना के नैनपट़टी गांव का रहने वाला है। यह जानकारी नरहिया थानाध्यक्ष निलेश कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि धराया बदमाश अपने अन्य साथियों के साथ अपराध की योजना बना रहा था। गुप्त सूचना के बाद यह कार्रवाई की गई। इसके साथ के एक साथी मौके से फरार हो गया। उसकी पहचान कर ली गई है। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
गश्ती दल में पुअनि रामनारायण राम,सिपाही सुनील कुमार,बाबूधन राम,महिला सिपाही प्रीति कुमारी,रूक्मिणी कुमारी आदि शामिल थी। बतादें कि एक दिन पूर्व भी नरहिया थाना पुलिस ने एक देशी पिस्तौल और सात जिन्दा गोली के साथ एक बदमाश को पकड़ा था। बतादें कि पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध अभी लगातार कार्रवाई की जा रही है।
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