Madhubani News: ब्रह्मस्थान में खाने-पीने को लेकर हुए विवाद में रुपेश की हुई थी हत्या
Madhubani News: हरलाखी थाना के सोहपुर गांव में रूपेश पासवान की हत्या के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर हत्यारोपितों को गिरफ्तार कर लिया। रूपेश पासवान को चाकू मारने वाला रामबहादुर सदा गिरफ्तार हो चुका है और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है।
Madhubani News: बेनीपट्टी, निज प्रतिनिधि। हरलाखी थाना के सोहपुर गांव में चाकू मारकर रूपेश पासवान की हुई हत्या मामले को पुलिस ने एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर उद्भेन कर हत्यारोपितों को गिरफ्तार कर ली है। गुरूवार को अपने कार्यालय में प्रेस कांफ्रेंस करते डीएसपी अमित कुमार ने जानकारी दी । उन्होने बताया कि बासोपट्टी थाना के कटैया महथौर गांव के मदन पासवान के पुत्र रूपेश पासवान अपने एक दोस्त संजीत यादव के साथ हरलाखी थाना के सोहपुर गांव में टेंट का काम कर रहा था। इसी बीच किसी ने रूपेश पासवान के सीने में चाकू मार दी जो इलाज के जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। मृत्यु के बाद मृतक के परिजन ने मृतक की पत्नी पर किसी दूसरे के साथ प्रेम संबंध होने का हवाला देते हुए हत्या का संदेह व्यक्त करते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी।
पुलिस की कार्रवाई
एफआईआर दर्ज होते ही एसपी ग्रामीण के आदेश पर हरलाखी थानाध्यक्ष रंजीत कुमार के नेतृत्व में गठित टीम केस की अनुसंधान में मृतक के साथ काम कर रहे संजीत यादव से पूछताछ की तो मामला कुछ और ही निकला। पूछताछ में संजीत ने बताया कि वे लोग काम करने के बाद करीब आठ बजे रात में कार्य स्थल से हटकर एक ब्रह्मस्थन में खा-पी रहे थे। इसी बीच सोहपुर कुंडल मुसहरी टोल के रामबहादुर सदा वहां पहुंचा और ब्रह्मस्थान में खाने-पीने से मना करने लगा। इसी बीच दो और लड़का वहां आ गया और बहस होने लगा। इसी दौरान रामबहादुर सदा ने रूपेश पासवान के सीने में चाकू घोंप दिया। डीएसपी ने बताया कि रामबहादुर सदा को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया तथा पूछताछ में उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। हत्या में प्रयोग किये गये चाकू बरामद कर ली गई है। साथ में रहे एक और विधि विरूद्ध बालक निरूद्ध कर लिया गया है।
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