Madhubani News: देसी पिस्तौल व सात कारतूस के साथ बदमाश धराया
Madhubani News: नरहिया थाना पुलिस ने झिटकी तेलिया पोखर के पास एक बदमाश को लोडेड देशी पिस्तौल और सात कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान झिटकी गांव के 36 वर्षीय लालू मुखिया के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
Madhubani News: लौकही। नरहिया थाना पुलिस ने गुरुवार की रात सूचना के आधार पर झिटकी तेलिया पोखर के पास लोडेड देशी पिस्तौल के साथ बदमाश को पकड़ लिया। आरोपी की पहचान झिटकी गांव के लालू मुखिया 36 वर्ष के रुप में की गई है। उसके पास से पुलिस ने सात कारतूस बरामद किया है। यह जानकारी थानाध्यक्ष निलेश कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि धराया बदमाश ने पूछताछ के क्रम में बताया कि बरामद पिस्तौल और गोली झिटकी के शंभु कामत का है, वह उसे रखने के लिए दिया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में कांड दर्ज कर अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
दूसरे फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इसके अलावे बदमाशों के आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है। इस अभियान में पीटीसी कारु सिंह, सिपाही सुनील कुमार, विकास पासवान, महिला सिपाही आरती कुमारी, रीना कुमारी शामिल थी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।