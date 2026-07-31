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Madhubani News: देसी पिस्तौल व सात कारतूस के साथ बदमाश धराया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधुबनी
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Madhubani News: नरहिया थाना पुलिस ने झिटकी तेलिया पोखर के पास एक बदमाश को लोडेड देशी पिस्तौल और सात कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान झिटकी गांव के 36 वर्षीय लालू मुखिया के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

Madhubani News: देसी पिस्तौल व सात कारतूस के साथ बदमाश धराया

Madhubani News: लौकही। नरहिया थाना पुलिस ने गुरुवार की रात सूचना के आधार पर झिटकी तेलिया पोखर के पास लोडेड देशी पिस्तौल के साथ बदमाश को पकड़ लिया। आरोपी की पहचान झिटकी गांव के लालू मुखिया 36 वर्ष के रुप में की गई है। उसके पास से पुलिस ने सात कारतूस बरामद किया है। यह जानकारी थानाध्यक्ष निलेश कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि धराया बदमाश ने पूछताछ के क्रम में बताया कि बरामद पिस्तौल और गोली झिटकी के शंभु कामत का है, वह उसे रखने के लिए दिया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में कांड दर्ज कर अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

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दूसरे फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इसके अलावे बदमाशों के आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है। इस अभियान में पीटीसी कारु सिंह, सिपाही सुनील कुमार, विकास पासवान, महिला सिपाही आरती कुमारी, रीना कुमारी शामिल थी।

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