Madhubani News: बाइक की डिक्की में रखे दो किलो गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार

Madhubani News: मधेपुर,निज संवाददाता। मैनाराही पुल के पास शुक्रवार को 1 किलो 950 ग्राम गांजा, इलेक्ट्रॉनिक तराजू व बाइक के साथ तस्कर को पुलिस ने दबोचा है। तस्कर राजू चौपाल का पुत्र मिथिलेश कुमार चौपाल(24) बताया जा रहा है। वह मूल रूप से अररिया संग्राम थाना के नवानी गरहा टोल का निवासी है और दस-पंद्रह वर्षों से ननिहाल मैनाराही में ही रहता है। गांजा उसके बाइक की डिग्गी में रखा हुआ था। यह कार्रवाई पीएसआई हृतिक कुमार व पीएसआई प्रिंस कुमार चौधरी ने गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस कर्मियों के सहयोग से की।

पुलिस द्वारा कार्रवाई

मधेपुर थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर विश्वजीत कुमार ने कहा कि गुप्त सूचना मिली कि एक तस्कर कहीं गांजा बेचने जा रहा है। तत्काल पीएसआई हृतिक कुमार व पीएसआई प्रिंस कुमार चौधरी को पुलिस कर्मियों के साथ छापेमारी के लिए भेजा गया। मधेपुर थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर विश्वजीत कुमार व मजिस्ट्रेट सह सीओ नितीश कुमार के साथ मैनाराही पुल घटनास्थल पर पहुंचे। थानाध्यक्ष ने कहा कि गांजा जब्त किया गया है। धराये आरोपी ने पूछताछ में झंझारपुर आरएस थाना के दीप गांव के एक व्यक्ति से गांजा खरीदने की बात कही है। एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर मधेपुर थाने के मैनाराही गांव के मिथिलेश कुमार चौपाल व झंझारपुर आरएस थाना के दीप गांव के एक व्यक्ति के विरूद्ध दर्ज की गई है। गिरफ्तार आरोपित मिथिलेश कुमार चौपाल को शनिवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।