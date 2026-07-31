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Madhubani News: बाइक की डिग्गी में रखे करीब दो किलो गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधुबनी
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Madhubani News: मधेपुर थाने के मैनाराही पुल के पास शुक्रवार को 1 किलो 950 ग्राम गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। तस्कर का नाम मिथिलेश कुमार चौपाल है, जो पिछले दस-पंद्रह वर्षों से अपने ननिहाल मैनाराही में रह रहा था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की।

Madhubani News: बाइक की डिग्गी में रखे करीब दो किलो गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार

Madhubani News: मधेपुर। मधेपुर थाने के मैनाराही पुल के पास शुक्रवार को 1 किलो 950 ग्राम गांजा, इलेक्ट्रॉनिक तराजू व बाइक के साथ एक तस्कर को पुलिस ने धर-दबोचा। धराया गांजा तस्कर राजू चौपाल का पुत्र मिथिलेश कुमार चौपाल(23) बताया गया है। वह मूल निवासी अररिया संग्राम थाना के नवानी गरहा टोल का निवासी है। जबकि करीब दस-पंद्रह वर्षों से अपने ननिहाल मैनाराही में ही रहता है। गांजा उसके बाइक की डिक्की में रखा हुआ था। यह कार्रवाई पीएसआई हृतिक कुमार तथा पीएसआई प्रिंस कुमार ने गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस कर्मियों के सहयोग से की।

गिरफ्तारी की जानकारी

मधेपुर थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर विश्वजीत कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि एक तस्कर कहीं गांजा बेचने जा रहा है। तत्क्षण पीएसआई हृतिक कुमार तथा पीएसआई प्रिंस कुमार चौधरी को पुलिस कर्मियों के साथ छापेमारी के लिए भेजा गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि जिस समय वह गांजा तस्कर धराया उस समय वह कहीं गांजा बेचने जा रहा था। गांजा उसके डिक्की में था। पीएसआई हृतिक कुमार ने गांजा धंधेबाज को दबोचकर मधेपुर थानाध्यक्ष को सूचना दी। मधेपुर थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर विश्वजीत कुमार तत्क्षण मजिस्ट्रेट सह सीओ नितीश कुमार के साथ मैनाराही पुल घटनास्थल पर पहुंचे। थानाध्यक्ष ने बताया कि विधिवत गांजा जब्त किया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज किए जाने की प्रक्रिया जारी है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

गांजा तस्कर कौन था?
गांजा तस्कर राजू चौपाल का पुत्र मिथिलेश कुमार चौपाल(23) था।
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