Madhubani News: डीएलएड : परीक्षा में अवधारणात्मक सवालों के माध्यम से परखी बच्चों की समझ

Madhubani News: मधुबनी में डीएलएड प्रथम वर्ष (सत्र 2025-27) परीक्षा के दूसरे दिन दोनों पालियों की परीक्षा शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। प्रथम पाली में बाल विकास एवं शिक्षा से संबंधित प्रश्न पूछे गए, जबकि दूसरी पाली में विद्यालय संस्कृति और शिक्षक विकास पर आधारित प्रश्न शामिल थे। कुल 1,831 परीक्षार्थियों में से 1,813 ने परीक्षा दी।

Madhubani News: मधुबनी, निज संवाददाता। प्रारंभिक बाल्यावस्था में सीखने की प्रक्रिया, बच्चों के सर्वांगीण विकास, खेल आधारित शिक्षण तथा विद्यालयी वातावरण से जुड़े प्रश्नों के साथ शनिवार को डीएलएड प्रथम वर्ष (सत्र 2025-27) परीक्षा के दूसरे दिन दोनों पालियों की परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। पहली पाली में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (एफ-3) तथा दूसरी पाली में विद्यालय संस्कृति, परिवर्तन और शिक्षक विकास (एफ-4) विषय की परीक्षा आयोजित की गई। प्रश्नपत्र का स्वरूप पाठ्यक्रम आधारित, विश्लेषणात्मक और अवधारणात्मक रहा। अधिकांश प्रश्न एनसीएफ, बाल-केंद्रित शिक्षण, शिक्षक की भूमिका, विद्यालयी वातावरण तथा शिक्षा में नवाचार से संबंधित रहे। जिला मुख्यालय के वाटसन प्लस टू उच्च विद्यालय, शिवगंगा बालिका प्लस टू उच्च विद्यालय और सूड़ी प्लस टू उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही परीक्षार्थियों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी।

परीक्षा का आयोजन प्रवेश से पहले सभी अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र एवं पहचान पत्र की जांच की गई। सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए निर्धारित समय पर दोनों पालियों की परीक्षा शुरू कराई गई। परीक्षा के दौरान सभी केंद्रों पर शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त वातावरण बना रहा। परीक्षार्थियों ने बताया कि पहली पाली में बाल विकास के सिद्धांत, प्रारंभिक शिक्षा में खेल एवं गतिविधि आधारित अधिगम, समावेशी शिक्षण तथा बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं से जुड़े प्रश्न पूछे गए। दूसरी पाली में विद्यालयी संस्कृति, शिक्षक के व्यावसायिक विकास, विद्यालय में परिवर्तन की प्रक्रिया, नेतृत्व क्षमता तथा सकारात्मक शिक्षण वातावरण पर आधारित प्रश्न शामिल थे। अधिकांश अभ्यर्थियों ने प्रश्नपत्र को संतुलित और पाठ्यक्रम के अनुरूप बताया।

भविष्य की परीक्षाएं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अब तीन अगस्त को प्रथम पाली में भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास (एफ-5) और द्वितीय पाली में शिक्षा में जेंडर एवं समावेशी परिप्रेक्ष्य (एफ-6) विषय की परीक्षा आयोजित होगी। इसके बाद पांच अगस्त को गणित एवं हिंदी शिक्षणशास्त्र, छह अगस्त को अंग्रेजी और पर्यावरण अध्ययन तथा सात अगस्त को कला समेकित शिक्षा एवं सूचना एवं संचार तकनीकी विषय की परीक्षा ली जाएगी। डीईओ अक्षय कुमार पांडेय ने बताया कि सभी केंद्राधीक्षकों को शेष परीक्षाएं भी पूरी सतर्कता और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए सभी केंद्रों पर कड़ी निगरानी में परीक्षा हो रही है। डीएलएड परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। डीइओ अक्षय कुमार पांडेय ने बताया कि जिले के तीन परीक्षा केंद्रों पर कुल 1,831 परीक्षार्थी आवंटित थे। इनमें 1,813 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि केवल 18 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। पहली पाली में 922 में से 912 अभ्यर्थी उपस्थित रहे और 10 अनुपस्थित रहे। वहीं दूसरी पाली में 909 में से 901 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी और आठ अनुपस्थित रहे।