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Madhubani News: अपनी मांगों के समर्थन में नगर निगम के कर्मियों ने निकाला मशाल जुलूस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधुबनी
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Madhubani News: मधुबनी में नगर निगम के आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारी संघ ने तीन सूत्री मांगों के समर्थन में मशाल जुलूस निकाला। सभा में महासचिव बबलू राम ने कहा कि 30 जुलाई से सभी सफाई कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। इस हड़ताल का आह्वान बिहार लोकल बॉडीज इम्प्लाईज फेडरेशन द्वारा किया गया है।

Madhubani News: अपनी मांगों के समर्थन में नगर निगम के कर्मियों ने निकाला मशाल जुलूस

Madhubani News: मधुबनी, नगर संवाददाता। नगर निगम के आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारी संघ ने अपनी तीन सूत्री मांग के समर्थन में बुधवार को नगर निगम कार्यालय से मशाल जुलूस निकाला। जुलूस शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए टाउन क्लब मैदान पहुंच सभा में तब्दील हो गई। सभा को संबोधित करते हुए संघ के महासचिव बबलू राम ने कहा कि अपनी जायज मांगों के समर्थन में नगर निगम के सभी आउटसोर्सिंग सफाई कर्मी 30 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल बिहार लोकल बॉडीज इम्प्लाईज फेडरेशन एवं बिहार स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ संयुक्त संघर्ष मोर्चा के राज्यव्यापी आह्वान पर की जा रही है। उन्होंने कहा कि हड़ताल की लिखित सूचना डीएम, एसडीओ, श्रम अधीक्षक और नगर आयुक्त को पहले ही दी जा चुकी है।

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पिछले 17 वर्षों से राज्यभर के निकायों में लगभग 35 हजार दैनिक और आउटसोर्सिंग सफाई कर्मी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मसाल जुलूस में अध्यक्ष पप्पू राम, कोषाध्यक्ष रवि राम, रीता देवी, रानी देवी, शीला देवी और कौशल्या देवी जैसे कई कर्मी शामिल थे।

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