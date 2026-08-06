Madhubani News: सफाई कर्मियों की हड़ताल से शहर कूड़े की संड़ाध से बेहाल

Madhubani News: सफाई कर्मियों की हड़ताल से शहर कूड़े की संड़ाध से बेहाल
Madhubani News: मधुबनी में नगर निगम के आउट सोर्सिंग सफाई कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण शहर में गंदगी का साम्राज्य है। सफाई कर्मियों की हड़ताल के कारण कचरा कलेक्शन और साफ-सफाई कार्य प्रभावित हुए हैं। नगर निगम ने कुछ दैनिक मजदूरों को काम पर लगाया है, लेकिन स्थिति नाजुक बनी हुई है।
Madhubani News: मधुबनी। पिछले 7 दिनों से नगर निगम के आउट सोर्सिंग सफाई कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहने के कारण शहर में चारोंतरफ गंदगी ही दिखाई दे रही है। सफाई कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहने से लोगों के घरों से कचरा कलेक्शन का काम ठप है। वहीं मुख्य सड़कों व गलियों की सफाई का काम बाधित है। जिसके कारण शहर में रहने वाले लोगों के घरों से लेकर बाजार तक कचरा व गंदगी से पट गया है। नतीजतन शहर की स्थिति त्राहिमाम की हो गयी है। शहर के लोगों का कहा कि जब से आउट सोर्सिंग सफाई कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं तब से नगर निगम साफ -सफाई के नाम पर सिर्फ खानापूरी कर रही है। सिमित संख्या में उपलब्ध नगर निगम के सफाई कर्मी शहर की साफ -सफाई व्यवस्था संभालने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। जिसके कारण शहर की नारकीय स्थिति बनी हुई है। नगर निगम के नगर प्रबंधक विनय प्रकाश ने कहा है कि फिलहाल नगर निगम के 24 सफाई कर्मियों के साथ दैनिक मजदूरों को काम पर लगाकर शहर की साफ -सफाई करायी जा रही है।
अपनी मांगों पर डटे हैं सफाई कर्मी
नगर निगम के आउट सोर्सिंग सफाई कर्मी लगातार सातवें दिन भी धरना -प्रदर्शन कर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। हड़ताल में शामिल नगर निगम के आउट सोर्सिंग सफाई कर्मियों ने कहा कि मांगें पूरी होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। धरना-प्रदर्शन करने वालों में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद कुमार, जिलाध्यक्ष पप्पू राम, कोषाध्यक्ष रवि राम, रीता देवी, रानी देवी, शीला देवी और कौशल्या देवी जैसी तकरीबन 500 आउटसोर्सिंग सफाई कर्मी शामिल थी।
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