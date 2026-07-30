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Madhubani News: निगम के सफाई कर्मियों की हड़ताल से जगह-जगह लगा कूड़े का अंबार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधुबनी
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Madhubani News: मधुबनी में नगर निगम के आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है। हड़ताल के चलते सफाई व्यवस्था चरमरा गई है, जिससे शहर में कचरा जमा हो गया है। कर्मचारी नियमितीकरण और सेवा सुरक्षा की मांग कर रहे हैं।

Madhubani News: निगम के सफाई कर्मियों की हड़ताल से जगह-जगह लगा कूड़े का अंबार

Madhubani News: मधुबनी,नगर संवाददाता। सेवा नियमित करने सहित अपनी तीन सूत्री मांग के समर्थन में नगर निगम के आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारी संघ के सदस्यों ने गुरुवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की। अपने प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हड़ताल में शामिल आउटसोर्सिंग सफाई कर्मियों ने नगर निगम कार्यालय परिसर में प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी करते हुए आउटसोर्सिंग सफाई कर्मियों ने कहा की जब तक उनलोगों की मांगें पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। संघ के महासचिव बबलू राम ने कहा कि अपनी जायज मांगों के समर्थन में नगर निगम के सभी आउटसोर्सिंग सफाई कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हड़ताल बिहार लोकल बॉडीज इम्प्लाईज फेडरेशन एवं बिहार स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ संयुक्त संघर्ष मोर्चा के राज्यव्यापी आह्वान पर की जा रही है। प्रदर्शन करने वालों में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद कुमार, जिलाध्यक्ष पप्पू राम, कोषाध्यक्ष रवि राम, रीता देवी, रानी देवी, शीला देवी और कौशल्या देवी जैसी तकरीबन 500 आउटसोर्सिंग सफाई कर्मी शामिल थे。

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शहर की सफाई व्यवस्था में बाधा

कर्मियों की हड़ताल से शहर की सफाई व्यवस्था चरमरायी

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नगर निगम के आउटसोर्सिंग सफाई कर्मियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा गयी है। गुरूवार को एक भी वार्ड में कचरा उठाव के लिए सफाई कर्मी नहीं पहुंचे। जिसके कारण जमा कचरा लोगों के घरों में ही रह गए। वहीं कुछ लोगों ने अपने घर के सामने ही कचरा जमा कर दिया। जिससे शहर की कई सड़कों के किनारे व मोहल्ले में कचरा डंप होने लगे हैं। जिससे लोगों को नारकीय माहौल में रहने को विवश होना पड़ रहा है।

सफाई कर्मियों की संख्या और जिम्मेदारी

अब 24 नियमित कर्मी के सहारे शहर की सफाई

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार शहर की सफाई व्यवस्था में 500 आउटसोर्सिंग कर्मी कार्यरत हैं। जबकि नगर निगम के पास सिर्फ 24 स्थाई सफाई कर्मी हैं। आउटसोर्सिंग कर्मियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से अब शहर के 45 वार्डों की सफाई की जिम्मेवारी नगर निगम के स्थायी 24 कर्मियों के कंधे पर आ गयी है।

नगर निगम की प्रतिक्रिया

निगम ने अभी तक नहीं की है सफाई की वैकल्पिक व्यवस्था

नगर निगम के नगर प्रबंधक विनय प्रकाश ने कहा है की अभी शहर की सफाई के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गयी है। फिलहाल नगर निगम के नियमित कर्मियों से शहर की सफाई का काम लिया जा रहा है।

पैकेज:

कचरा उठाना छोड़ दिनभर धरना पर बैठे रहे सफाईकर्मी

बेनीपट्टी,निज प्रतिनिधि। सफाई मजदूर यूनियन एकता जिंदाबाद, ‘हमारी मांगे पूरी हो-चाहे जो मजबूरी हो’ जैसे नारों से नगर पंचायत कार्यालय गुंजयमान रहा। लगभग तीन दर्जज से अधिक सफाई कर्मी वार्डों की साफ-सफाई का काम ठप कर दिनभर नगर पंचायत कार्यालय में धरना पर बैठ अपनी हड़ताल कोसफल बनाने के लिए चट्टानी एकता बनाये रखने के लिए कर्मियों से आह्वान करते रहे।

बिहार लोकल बॉडीज इम्प्लाईज फेडरेशन एवं बिहार स्थानीय निकाई कर्मचारी महासंघ संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर बेनीपट्टी नगर पंचायत आउट सोर्सिंग सफाई कर्मचारी संघ के आह्वान पर सफाई कर्मियों का गुरूवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू होने से सभी वार्डों में साफ-सफाई का काम ठप पर गया है। संघ के अध्यक्ष बबलू साफी एवं महासचिव चंदन राम सहित मिथिलेश कुमार, मुन्ना, भज्जू, रूबी देवी, रंजू देवी, पिंकी देवी सहित अन्य ने कहा कि इस बार का हड़ताल आर-पार की है। जब तक उनकी मांगे मान नहीं ली जाती है हड़ताल जारी रहेगा। हड़ताल पर रहे कर्मियों ने कहा कि उनकी मुख्य तीन मांगों में नियमितीकरण एवं सेवा सुरक्षा, ठेका एवं आउटसोर्सिंग व्यवस्था को समाप्त करने एवं एसपी-एमएसपी योजना का पूर्ण क्रियान्वयन एवं बकाया भुगतान शीघ्र करना शामिल है।

अन्य नगर पंचायतों में स्थिति

पैकेज:

फुलपरास नगर पंचायत के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, सफाई व्यवस्था प्रभावित

30 जुलाई फुलपरास फोटो 01फुलपरास नगर पंचायत में हड़ताल करते सफाई कर्मी व अन्य कर्मचारीगण।

फुलपरास,एक संवाददाता।

बिहार लोकल बॉडीज इम्प्लाइज फेडरेशन एवं बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर नगर पंचायत फुलपरास के कर्मचारी गुरुवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। हड़ताल में नगर पंचायत के सफाई कर्मियों सहित विभिन्न श्रेणी के कर्मचारी शामिल हैं। इससे नगर क्षेत्र की सफाई व्यवस्था प्रभावित होने लगी है। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने बताया कि उनकी प्रमुख मांगों में दैनिक कर्मियों का नियमितीकरण, सेवा सुरक्षा, ठेका एवं आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त कर समान कार्य के लिए समान वेतन लागू करना तथा लंबित बकाया राशि का भुगतान शामिल है। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।हड़ताल में शामिल प्रमुख कर्मचारियों में पप्पू कुमार यादव,मोहम्मद आलम, ओमप्रकाश, रमन कुमार,कन्हैया कुमार यादव,पप्पू कुमार यादव (द्वितीय),कैलाश कुमार पासवान,शिलाकांत विश्वास,गणेश कुमार यादव,सुरेश कुमार कामत,गोलू कुमार राउत,गंगेश मिश्रा,सकल कुमार,बलराम कुमार सहित बड़ी संख्या में सफाई कर्मी एवं अन्य कर्मचारी शामिल हैं। हड़ताल के कारण नगर पंचायत क्षेत्र में नियमित साफ-सफाई का कार्य प्रभावित होने की संभावना है। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार एवं संबंधित विभाग उनकी मांगों पर शीघ्र विचार कर समाधान निकाले, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

सामान्य प्रश्न

क्यों सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए हैं?
सफाई कर्मचारी नियमितीकरण, सेवा सुरक्षा, ठेका एवं आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त करने और एसपी-एमएसपी योजना का पूर्ण क्रियान्वयन एवं बकाया भुगतान की मांग कर रहे हैं।
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