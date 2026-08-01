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Madhubani News: सांप काटे मासूम की मौत पर फूटा गुस्सा, जयनगर अनुमंडल अस्पताल में तोड़फोड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधुबनी
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Madhubani News: जयनगर अनुमंडल अस्पताल में पांच वर्षीय बच्चे की सांप के डसे जाने से मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। परिवार ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है, जिसके बाद कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। सिविल सर्जन ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है।

Madhubani News: सांप काटे मासूम की मौत पर फूटा गुस्सा, जयनगर अनुमंडल अस्पताल में तोड़फोड़

Madhubani News: जयनगर। जयनगर अनुमंडल अस्पताल में शुक्रवार रात पांच वर्षीय बच्चे की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा भड़क उठा। आक्रोशित लोगों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में जमकर तोड़फोड़ की। स्थिति बिगड़ने पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी और अस्पताल पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। मृतक की पहचान परवा गांव के वार्ड-11 निवासी पप्पू पासवान के पांच वर्षीय पुत्र पाटिक पासवान के रूप में हुई है।

मौत का कारण

परिजनों के अनुसार बच्चे को सांप ने डस लिया था, जिसके बाद उसे आनन-फानन में जयनगर अनुमंडल अस्पताल लाया गया। परिजनों का आरोप है कि ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक ने बताया कि अस्पताल में सर्पदंश की दवा उपलब्ध नहीं है और बच्चे को दूसरे अस्पताल ले जाने की सलाह दी। इस दौरान परिजन लगातार बच्चे का इलाज शुरू करने और उसकी जान बचाने की गुहार लगाते रहे, लेकिन समय पर उपचार नहीं मिलने से अस्पताल में ही उसकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि यदि तत्काल इलाज शुरू किया जाता तो बच्चे की जान बच सकती थी।

आक्रोश और कार्रवाई की मांग

बच्चे की मौत की खबर फैलते ही परिजनों और ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। लोगों ने चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। सूचना मिलते ही डीएसपी सदानंद कुमार, थानाध्यक्ष रमण कुमार समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित किया। समाचार लिखे जाने तक पुलिस अधिकारी परिजनों को समझाने-बुझाने और माहौल शांत कराने में जुटे थे। किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए अस्पताल परिसर में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। इस मामले पर सिविल सर्जन ने कहा कि अस्पताल में सर्पदंश की दवा उपलब्ध रहनी चाहिए। पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और यदि किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

प्रश्न एवं उत्तर

बच्चे की मौत का कारण क्या था?
बच्चे की मौत सांप के डसे जाने के कारण हुई थी।
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