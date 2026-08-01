Madhubani News: एलएनजे कॉलेज में प्रशासनिक कामकाज ठप, चौथे दिन भी अड़े रहे शिक्षकेतर कर्मी

बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले आयोजित यह आंदोलन शनिवार को भी जारी रहा। कर्मचारियों ने अपनी मांगों के शीघ्र निष्पादन के लिए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर नगर (दरभंगा) के माध्यम से प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। आंदोलनकारियों ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी लंबित मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं की जाती तब तक यह हड़ताल जारी रहेगा।

प्रमुख मांगें

कर्मचारियों की मुख्य 18 सूत्री मांगों में वेतन-भत्ता, नियमित प्रोन्नति और सेवा शर्तों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। प्रमुख मांगों में प्रोन्नति प्राप्त कर्मियों का वेतन निर्धारण, चौथे चरण के कर्मियों के बकाया वेतन का भुगतान, सेवानिवृत्त कर्मियों का पूर्ण महंगाई भत्ता और एमएसीपी का निर्धारण शामिल है। इसके अलावा, लोक भवन (पटना) द्वारा पारित नियमावली का पालन करने, स्थानांतरित कर्मियों का तबादला रद्द करने तथा प्रोन्नति की तिथियों में हुई हेराफेरी को सुधारने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। मौके पर संघ के जिला अध्यक्ष त्रिपुरारी झा, अरुण कुमार मिश्रा, कृष्ण कुमार झा, सचिव जय नाथ झा, दिनेश कुमार झा, विजय कुमार झा, श्रीपति झा और महेश कामति समेत बड़ी संख्या में शिक्षकेतर कर्मी उपस्थित रहे। कर्मचारियों के हड़ताल पर रहने से कॉलेज के प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं।