Madhubani News: झंझारपुर के केंद्रीय विद्यालय को मिला कोड, 320 बच्चों का होगा नामांकन

Madhubani News: झंझारपुर को केंद्रीय विद्यालय संगठन से 2026-27 सत्र से नया केंद्रीय विद्यालय संचालन की मंजूरी मिली है। विद्यालय का संचालन प्लस टू केजरीवाल हाई स्कूल परिसर से होगा। पहले सत्र में कक्षा एक से पांच तक पढ़ाई शुरू होगी, जिसमें 320 छात्रों का नामांकन होगा।

Madhubani News: झंझारपुर, निज प्रतिनिधि। झंझारपुर को शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से झंझारपुर में नए केंद्रीय विद्यालय के संचालन की मंजूरी दे दी है।

केंद्रीय विद्यालय का संचालन बीते 31 जुलाई को केंद्रीय विद्यालय संगठन के अपर आयुक्त (प्रशासन) दीपेश गहलोत के कार्यालय से जारी आदेश में झंझारपुर केंद्रीय विद्यालय को विद्यालय कोड 2556 आवंटित किया गया है। विद्यालय का संचालन फिलहाल नगर के प्लस टू केजरीवाल हाई स्कूल परिसर से किया जाएगा।जारी आदेश के अनुसार पहले सत्र में बालवाटिका-1, बालवाटिका-2 एवं बालवाटिका-3 (नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी) के साथ कक्षा एक से पांच तक पढ़ाई शुरू होगी। प्रत्येक कक्षा में एक-एक सेक्शन रहेगा, जिसमें अधिकतम 40 विद्यार्थियों का नामांकन होगा। आठ वर्ग में पहले ही सत्र में 320 छात्र-छात्राओं का नामांकन लिया जाएगा। बाद में आवश्यकता एवं उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कक्षाओं का विस्तार किया जाएगा।

भवन और नामांकन प्रक्रिया केजरीवाल प्लस टू हाई स्कूल के प्रधानाचार्य विनय कुमार झा ने कहा है कि केंद्रीय विद्यालय के लिए भवन तैयार कर लिया गया है। रंग-रोगन का कार्य पूरा हो गया है। आठ कक्षाओं का निर्माण कर दिया गया है। झंझारपुर केंद्रीय विद्यालय के सत्र 26- 27 के लिए नामांकन हेतु रजिस्ट्रेशन 5 अगस्त से 14 अगस्त तक होगा। केंद्रीय विद्यालय के वेबसाइट पर भी रजिस्ट्रेशन के संबंध में तमाम जानकारी उपलब्ध है। उम्र के सापेक्ष वर्ग का चयन किया जाना है। बाल वाटिका प्रथम में न्यूनतम 3 वर्ष से नामांकन शुरू होगा और वर्ग 5 तक के लिए अधिकतम 12 वर्ष तक का होना चाहिए। विधायक व मंत्री नीतीश मिश्रा ने इसे झंझारपुर के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि केंद्रीय विद्यालय की स्थापना से क्षेत्र में शिक्षा का नया अध्याय शुरू होगा।

लंबित प्रस्ताव की मांग केन्द्रीय विद्यालय के लंबित प्रस्ताव को अग्रसारित करने की मांग

लदनियां,निज संवाददाता। पूर्व सांसद प्रतिनिधि व राजद जिला उपाध्यक्ष विष्णुदेव भंडारी ने डीएम से प्रखंड के परसाही गांव में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लंबित प्रस्ताव को अग्रसारित करने की की है। पत्रानुसार पूर्व में जांच रिपोर्ट एसडीओ जयनगर ने डीएम को सौंपा था। डीएम ने वर्षों बीत जाने के बाद भी केन्द्रीय विद्यालय संगठन को अनुमंडलाधिकारी द्वारा समर्पित जांच रिपोर्ट प्रेषित नहीं की है। उन्होंने लंबित प्रस्ताव अग्रसारित करने की मांग की है।