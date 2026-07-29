Madhubani News: देश सेवा में अपना योगदान देने को छात्र-छात्राएं एनसीसी से जुड़े: कर्नल

Madhubani News: एनसीसी के कमांडिंग अफसर कर्नल कुसुमाकर झा ने झंझारपुर अनुमंडल के सरकारी विद्यालय का निरीक्षण किया और छात्रों को एनसीसी से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि 34 बिहार बटालियन एनसीसी का कार्यालय अब नए भवन में स्थानांतरित होगा। प्रशासन ने इस कार्य के लिए सहयोग का आश्वासन दिया।

Madhubani News: मधुबनी,एक संवाददाता। एनसीसी के कमांडिंग अफसर कर्नल कुसुमाकर झा ने झंझारपुर अनुमंडल के अररिया संग्राम स्थित सरकारी विद्यालय का भी निरीक्षण किया।

विद्यालय निरीक्षण विद्यालय प्रशासन द्वारा एनसीसी ट्रूप खोलने के लिए दिए गए आवेदन के आधार पर उन्होंने विद्यालय की आधारभूत सुविधाओं का जायजा लिया और छात्र-छात्राओं को एनसीसी से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। निरीक्षण के दौरान सूबेदार मेजर बिस्टू थापा, विनय कुमार तथा विद्यालय के नव नियुक्त सीटीओ डॉ. अमित पाण्डेय भी उपस्थित रहे। डॉ. पाण्डेय ने अधिकारियों का स्वागत करते हुए विद्यार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित कराया।

कार्यालय स्थानांतरण अधिकारियों ने बताया कि लगभग छह दशक से किराये के भवन में संचालित हो रहा 34 बिहार बटालियन एनसीसी का कार्यालय अब नए पते पर स्थानांतरित होगा। 23 अगस्त 1966 से जलधारी चौक स्थित भवन में संचालित कार्यालय को भवन मालिक द्वारा लगातार खाली करने के अनुरोध के बाद जिला प्रशासन और एनसीसी मुख्यालय की पहल से नया भवन उपलब्ध करा दिया गया है। अब एनसीसी का कार्यालय मधुबनी-रहिका मुख्य मार्ग पर बी.एम. कॉलेज, रहिका के समीप स्थित भवन में संचालित होगा।

बैठक और सहयोग कार्यालय स्थानांतरण को लेकर कमांडिंग अफसर कर्नल कुसुमाकर झा ने मधुबनी सदर अनुमंडल पदाधिकारी चन्दन कुमार झा से उनके कार्यालय कक्ष में मुलाकात की। बैठक में स्थानांतरण की प्रक्रिया और प्रशासनिक सहयोग पर विस्तार से चर्चा हुई। एसडीएम ने हरसंभव सहयोग का आश्वासन देते हुए बताया कि कार्यालय को व्यवस्थित ढंग से नए भवन में स्थापित करने के लिए प्रशासन आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगा। एक अगस्त से कार्यालय शिफ्ट करने का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। बैठक के बाद कर्नल झा ने जिला प्रशासन के सहयोग पर संतोष व्यक्त किया।