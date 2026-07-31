Madhubani News: 12 सितंबर की राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी शुरू

Madhubani News: झंझारपुर में 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी तेज हो गई है। शुक्रवार को अनुमंडल विधिक सेवा समिति की बैठक में न्यायिक और बैंक अधिकारियों ने नोटिस तैयार करने और लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया। इस अदालत में विभिन्न मामलों का निपटारा किया जाएगा।

Madhubani News: झंझारपुर। आगामी 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी तेज हो गई है। शुक्रवार को अनुमंडल विधिक सेवा समिति के प्रकोष्ठ में न्यायिक पदाधिकारियों और विभिन्न बैंकों के अधिकारियों की संयुक्त संगोष्ठी हुई। बैठक में बैंक अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर नोटिस तैयार कर समिति कार्यालय को उपलब्ध कराने तथा व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से लोगों को लोक अदालत के प्रति जागरूक करने का निर्देश दिया गया। बैठक की अध्यक्षता अनुमंडल विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष सुशील कुमार दीक्षित ने की। उन्होंने कहा कि सात दिनों के भीतर नोटिस तैयार कर समिति कार्यालय को सौंपना सुनिश्चित किया जाए, ताकि थानों के माध्यम से समय पर तामिला कराई जा सके।

बैठक का विवरण उन्होंने बैंक अधिकारियों से अपने स्तर पर भी बैनर, पंपलेट और अन्य माध्यमों से लोक अदालत का व्यापक प्रचार-प्रसार करने की अपील की। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय अनिल कुमार राम ने कहा कि 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत इस कैलेंडर वर्ष की तीसरी लोक अदालत होगी।उन्होंने कहा कि झंझारपुर एवं फुलपरास अनुमंडल के लोग बैंक, बिजली, माप-तौल, वन विभाग, बाल श्रम, मोटर दुर्घटना दावा (मोटर क्लेम) और सुलहनीय आपराधिक मामलों का निपटारा लोक अदालत के माध्यम से एक ही दिन में करा सकते हैं।

संगोष्ठी की उपस्थिति संगोष्ठी में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय अभिषेक रंजन, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ नयन कुमार, अनुमंडल विधिक सेवा समिति के सचिव आनंद राज, मुंसिफ सुमित कुमार सहित विभिन्न बैंकों के पदाधिकारी मौजूद रहे। भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य शाखा प्रबंधक रमेश कुमार और पंजाब नेशनल बैंक, झंझारपुर के वरीय शाखा प्रबंधक नीरज कुमार ने लोक अदालत को सफल बनाने में हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया।