Madhubani News: घोघरडीहा कॉलेज से उठी नशामुक्त समाज की आवाज

Madhubani News: फुलपरास में चन्द्रमुखी भोला महाविद्यालय ने राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत "नशा मुक्ति भारत अभियान" का जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। बिहार सरकार की मंत्री शीला मंडल ने युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में छात्रों, शिक्षकों और गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया और नशामुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लिया।

Madhubani News: फुलपरास, एक संवाददाता। चन्द्रमुखी भोला महाविद्यालय घोघरडीहा में रविवार को राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के तत्वावधान में "नशा मुक्ति भारत अभियान" के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य कार्यक्रम में बिहार सरकार की विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री शीला मंडल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर स्वस्थ, जागरूक एवं जिम्मेदार समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। मंत्री शीला मंडल ने कहा कि नशे की बढ़ती प्रवृत्ति समाज, विशेषकर युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर चुनौती बनती जा रही है। इस समस्या से निपटने के लिए केवल सरकार का प्रयास पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि शैक्षणिक संस्थानों, अभिभावकों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों को भी मिलकर जागरूकता फैलाना होगा।

NSS स्वयंसेवकों का योगदान उन्होंने राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों से अपील की कि वे नशामुक्ति का संदेश गांव-गांव तक पहुंचाकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य करें। कार्यक्रम के दौरान बीडीओ सतीश कुमार एवं महाविद्यालय के प्रधान सहायक डॉ. हरिशंकर राय ने महाविद्यालय परिसर में आधुनिक पुस्तकालय भवन के निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्रस्ताव भेजा जा रहा है। ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

शिक्षा सम्बन्धी समस्याएँ इस अवसर पर परीक्षा नियंत्रक डॉ. सुजीत कुमार, राष्ट्रीय सेवा योजना पदाधिकारी डॉ. कमलेश्वर प्रसाद, सहायक प्राध्यापक डॉ. जितेन्द्र कुमार सिंह तथा छात्रसंघ पदाधिकारी जितेन्द्र कुमार यादव ने मंत्री के समक्ष महाविद्यालय में स्नातकोत्तर (पीजी) की पढ़ाई शुरू कराने, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार तथा अन्य शैक्षणिक समस्याओं को रखा। उन्होंने क्षेत्र के विद्यार्थियों के हित में उच्च शिक्षा की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की। कार्यक्रम में हरि सुल्तानिया, राकेश राय, फुलपरास जदयू प्रखंड अध्यक्ष अशोक मंडल, दीपक मंडल सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं, शिक्षक, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अंत में सभी प्रतिभागियों ने नशामुक्त समाज के निर्माण का संकल्प दोहराते हुए युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया।