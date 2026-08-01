Madhubani News: लोहिया चौक के समीप अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद
Madhubani News: फुलपरास के लोहिया चौक के समीप शनिवार को एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। व्यक्ति दिन में बेहोशी की हालत में पाया गया था। उसकी पहचान की कोशिश जारी है। थानाध्यक्ष ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत का कारण स्पष्ट होगा।
Madhubani News: फुलपरास,एक संवाददाता। स्थानीय लोहिया चौक के समीप शनिवार को एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर फुलपरास थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
शव की पहचान
प्राप्त जानकारी के अनुसार, उक्त व्यक्ति दिन में एनएच-27 के बीच बने डिवाइडर पर बेहोशी की हालत में गिरा हुआ देखा गया था। शाम तक जब लोगों ने उसे उसी स्थान पर अचेत अवस्था में पड़े देखा और कोई हलचल नहीं हुई, तो इसकी सूचना फुलपरास थाना पुलिस को दी गई।
पुलिस की कार्यवाही
सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष विक्रम आचार्य के निर्देश पर पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। जांच के दौरान व्यक्ति की मौत की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार किया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया।
मृतक की पहचान
थानाध्यक्ष विक्रम आचार्य ने बताया कि मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। पुलिस उसकी पहचान कराने का प्रयास कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु के वास्तविक कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा।
स्थानीय चर्चा
इधर शव मिलने के बाद लोगों में चर्चा है कि चौक पर हजारों की संख्या में लोग आते जाते हैं लेकिन किसी ने अपना मानवता नहीं दिखाया कि उसे दो सौ मीटर की दूरी पर अनुमंडल अस्पताल है वहां पहुंचा देता।
सामान्य प्रश्न
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