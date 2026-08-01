Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Madhubani News: लोहिया चौक के समीप अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधुबनी
Follow us on Google News
share

Madhubani News: फुलपरास के लोहिया चौक के समीप शनिवार को एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। व्यक्ति दिन में बेहोशी की हालत में पाया गया था। उसकी पहचान की कोशिश जारी है। थानाध्यक्ष ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत का कारण स्पष्ट होगा।

Madhubani News: लोहिया चौक के समीप अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद

Madhubani News: फुलपरास,एक संवाददाता। स्थानीय लोहिया चौक के समीप शनिवार को एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर फुलपरास थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

ये भी पढ़ें:Kanpur News: जाजमऊ मे सड़क किनारे पड़ा मिला अधेड़ का शव

शव की पहचान

प्राप्त जानकारी के अनुसार, उक्त व्यक्ति दिन में एनएच-27 के बीच बने डिवाइडर पर बेहोशी की हालत में गिरा हुआ देखा गया था। शाम तक जब लोगों ने उसे उसी स्थान पर अचेत अवस्था में पड़े देखा और कोई हलचल नहीं हुई, तो इसकी सूचना फुलपरास थाना पुलिस को दी गई।

ये भी पढ़ें:Madhubani News: दुर्घटना में अज्ञात की मौत शव की पहचान नहीं

पुलिस की कार्यवाही

सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष विक्रम आचार्य के निर्देश पर पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। जांच के दौरान व्यक्ति की मौत की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार किया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया।

मृतक की पहचान

थानाध्यक्ष विक्रम आचार्य ने बताया कि मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। पुलिस उसकी पहचान कराने का प्रयास कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु के वास्तविक कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा।

स्थानीय चर्चा

इधर शव मिलने के बाद लोगों में चर्चा है कि चौक पर हजारों की संख्या में लोग आते जाते हैं लेकिन किसी ने अपना मानवता नहीं दिखाया कि उसे दो सौ मीटर की दूरी पर अनुमंडल अस्पताल है वहां पहुंचा देता।

सामान्य प्रश्न

शव किस स्थान पर मिला था?
शव लोहिया चौक के समीप मिला था।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Madhubani News Madhubani Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।