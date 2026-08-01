Madhubani News: सफाई कर्मियों के हड़ताल से शहर में लगा गंदगी ढेर

Madhubani News: सफाई कर्मियों के हड़ताल से शहर में लगा गंदगी ढेर
Madhubani News: मधुबनी में नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है, जिसके चलते शहर में गंदगी फैली हुई है। प्रदर्शन के कारण लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जिससे महामारी फैलने की आशंका भी हो रही है। निगम प्रशासन वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारी कर रहा है।
Madhubani News: मधुबनी। तीन सूत्री मांगों को लेकर नगर निगम के सफाई कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल दूसरे दिन शुक्रवार को भी जारी रही। सफाई कर्मियों ने निगम कार्यालय परिसर में अपने मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। जिसके कारण शहर की सड़कों एवं मोहल्ले में गंदगी का ढेर लग गया है। जिसकी सफाई नहीं होने से लोगों को नारकीय माहौल में रहने को विवश होना पड़ रहा है। नतीजतन नगर निगम प्रशासन के प्रति लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है। लोगों का यह आक्रोश कभी भी विस्फोटक रूप लेकर विधि व्यवस्था के लिए संकट पैदा कर सकता है।
प्रदर्शन में शामिल कर्मी
प्रदर्शन करने वालों में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद कुमार, जिलाध्यक्ष पप्पू राम, कोषाध्यक्ष रवि राम, रीता देवी, रानी देवी, शीला देवी और कौशल्या देवी सहित सैकड़ों आउटसोर्सिंग सफाई कर्मी शामिल थे। नगर निगम के आउटसोर्सिंग सफाई कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से शहर की सफाई व्यवस्था पटरी से उतर गयी है। बीते गुरूवार से आउट सोर्सिंग कर्मियों का अनिश्चितकालीन शुरू होने के साथ ही शहर की 45 वार्डों में कचरा कलेक्शन का काम पूरी तरह ठप हो गया। जिसके कारण लोगों के घरों एवं मोहल्ले के कचरे का उठाव नहीं हो पा रहा है। नतीजतन लोगों को हर जगह कचरे व गंदगी के ढेर से होकर गुजरना पड़ रहा है। जिससे शहर के लोगों में नाराजगी है।
स्वास्थ्य की चिंता
निगम के आउटसोर्सिंग कर्मियों की हड़ताल के कारण शहर की अधिकतर जगहों पर गंदगी जमा हो गया है। जिसमें बारिश का पानी घुलमिल जाने से दमघोटू दुर्गन्ध निकल रही है। जिससे शहर के लोग महामारी फैलने की आशंका से सहमे हुए हैं। नगर निगम के नगर प्रबंधक विनय प्रकाश ने कहा है कि राज्य व्यापी हड़ताल के संबंध में राज्य स्तर से निर्णय लिया जाना है। आउटसोर्सिंग सफाई कर्मियों की हड़ताल से निपटने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। अतिरिक्त मजदूरों को काम पर लगाकर शहर की सफाई की जाएगी。
सामान्य प्रश्न
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