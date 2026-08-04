Madhubani News: बाल संरक्षण विभाग पहुंचा अपहृता के घर, की पूछताछ
Madhubani News: मधवापुर में एक गाँव से अपहृत नाबालिग लड़की के मामले में, बाल संरक्षण विभाग की महिला कर्मी रेखा कुमारी ने उसकी माँ से जानकारी जुटाई। उन्होंने बताया कि प्राप्त जानकारी वरीय अधिकारियों के पास भेजी जाएगी ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
Madhubani News: मधवापुर। हरघाट थाना क्षेत्र के एक गांव से अपहृत नाबालिग लड़की के घर, बाल संरक्षण विभाग मधुबनी की महिला कर्मी रेखा कुमारी पहुंची। उन्होंने सोमवार को अपहृता की मां से संबंधित विषयों पर पूछताछ कर जरूरी जानकारी ली। रेखा ने बताया कि जुटायी गयी जानकारी से वरीय पदाधिकारी को अवगत कराया जाना है। ताकि आवश्यक कार्रवाई शुरू की जा सके। इसके लिए बाल संरक्षण विभाग मधुबनी को रिपोर्ट उपलब्ध करायी जाएगी।
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