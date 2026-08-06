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Madhubani News: नगर निगम के कूड़ेदान में फेंका जा रहा मेडिकल कचरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधुबनी
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Madhubani News: मधुबनी। सफाई कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच सदर अस्पताल में मेडिकल कचरे के निस्तारण

Madhubani News: नगर निगम के कूड़ेदान में फेंका जा रहा मेडिकल कचरा

Madhubani News: मधुबनी। सफाई कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच सदर अस्पताल में मेडिकल कचरे के निस्तारण को लेकर गंभीर लापरवाही की जा रही है। अस्पताल परिसर के प्रवेश द्वार पर नगर निगम की ओर से लगाए गए सामान्य कूड़ेदान में मेडिकल कचरा खुलेआम फेंका जा रहा है। जबकि जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण के लिए अलग व्यवस्था और अधिकृत एजेंसी निर्धारित है। नगर निगम के सामान्य कूड़ेदान में मेडिकल कचरा डाले जाने से संक्रमण फैलने और पर्यावरण प्रदूषण का खतरा बढ़ गया है। शहर में संचालित कई निजी क्लीनिकों और नर्सिंग होम पर भी मेडिकल कचरे के सुरक्षित निस्तारण में लापरवाही की जा रही है।

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वहां से भी मेडिकल वेस्ट को निगम के कूड़ेदान में डाल दिया जा रहा है। नगर आयुक्त उमेश कुमार भारती ने कहा कि सदर अस्पताल के बाहर सड़क किनारे मेडिकल कचरा फेंके जाने की शिकायत मिली है। मामले की जांच कराई जाएगी और यदि नियमों का उल्लंघन पाया गया तो संबंधित जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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