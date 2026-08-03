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Madhubani News: समूह ऋण के 49 हजार और दो लाख के जेवर लेकर बहू फरार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधुबनी
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Madhubani News: बाबूबरही के खड़कबनी गांव में एक विवाहिता ने घर से 49 हजार रुपये नगद और दो लाख रुपये के जेवर लेकर भाग गई। हलीमा खातून ने पहले अपनी सास और ननद को खेत भेजकर सूने घर का फायदा उठाया। घटना के बाद परिवार उसकी तलाश में जुटा है।

Madhubani News: समूह ऋण के 49 हजार और दो लाख के जेवर लेकर बहू फरार

Madhubani News: बाबूबरही। बाबूबरही थाना क्षेत्र के खड़कबनी गांव में एक विवाहिता के घर से नगदी और जेवर लेकर फरार होने का मामला सामने आया है। घटना के बाद परिवार में हड़कंप मच गया है। हालांकि समाचार लिखे जाने तक मामले में थाने में कोई आवेदन नहीं दिया गया था। मिली जानकारी के अनुसार खड़कबनी गांव निवासी मो. साबिर के पुत्र मो. सलमान की पत्नी हलीमा खातून कथित रूप से घर में रखे समूह ऋण के 49 हजार रुपये नकद व करीब दो लाख रुपये मूल्य के जेवरात लेकर घर से चली गई। परिजनों का यह कहना है कि स्वयं सहायता समूह से लिया गया ऋण घर में रखा हुआ था।

परिजन के अनुसार,हलीमा खातून की शादी करीब साढ़े तीन वर्ष पहले हुई थी। घटना के दिन उसने पहले अपनी सास को खेत जाने के लिए कहा। इसके बाद ननद को भी सास के लिए नाश्ता लेकर खेत भेज दिया। सूने घर होने का फायदा उठाकर नगदी और जेवर लेकर फरार हो गई। हलीमा अंधराठाढ़ी वार्ड एक के अयूब अंसारी की पुत्री है। घटना के बाद परिजन अपने स्तर से उसकी तलाश में जुटे हुए है।

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