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Madhubani News: वैज्ञानिक तकनीक अपनाकर मखाना उत्पादन को बनाएं लाभकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधुबनी
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Madhubani News: मधुबनी में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय द्वारा मखाना उत्पादन एवं उद्यमिता विकास पर किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें 50 से अधिक किसानों ने भाग लिया। वैज्ञानिकों ने मखाना की खेती, कीट एवं रोग प्रबंधन, तथा प्रसंस्करण के बारे में जानकारी प्रदान की।

Madhubani News: वैज्ञानिक तकनीक अपनाकर मखाना उत्पादन को बनाएं लाभकारी

Madhubani News: मधुबनी। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र झंझारपुर द्वारा बुधवार को जिले के राइमा में मखाना उत्पादन एवं उद्यमिता विकास विषय पर कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 50 से अधिक किसानों ने भाग लिया। प्रशिक्षण का उद्देश्य किसानों को मखाना की वैज्ञानिक खेती, गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन, आधुनिक उत्पादन तकनीक, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन व उद्यमिता विकास से संबंधित नवीन जानकारी उपलब्ध कराना था।

प्रशिक्षण का उद्देश्य

कार्यक्रम में वैज्ञानिकों ने किसानों को खेत एवं जलाशय की तैयारी, समय पर पौध स्थापना, संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन, जल प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण व अधिक उत्पादन के लिए अपनायी जाने वाली आधुनिक कृषि तकनीक की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक अनुशंसाओं का पालन करने से उत्पादन लागत में कमी आती है तथा उपज एवं गुणवत्ता दोनों में वृद्धि होती है। इस अवसर पर डॉ. संजय कुमार, डॉ. एसके गंगवार, डॉ. सुनील कुमार मंडल, डॉ. राहुल राजपूत एवं डॉ. आशीष राय ने मखाना फसल में लगने वाले प्रमुख कीट एवं रोगों की पहचान, उनके लक्षण, फसल पर होने वाले दुष्प्रभाव व उनके प्रभावी नियंत्रण के लिए समेकित कीट एवं रोग प्रबंधन की वैज्ञानिक तकनीक पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने किसानों को नियमित फसल निरीक्षण, समय पर उपचार व अनुशंसित कृषि तकनीकों को अपनाने की सलाह दी, जिससे गुणवत्तापूर्ण एवं अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके। वैज्ञानिकों ने कहा कि केवल मखाना उत्पादन तक सीमित रहने के बजाय प्रसंस्करण , ग्रेडिंग, पैकेजिंग , ब्रांडिंग एवं मूल्य संवर्धन के माध्यम से मखाना को एक लाभदायक उद्यम के रूप में विकसित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मखाना की खेती के साथ मछली पालन को अपनाकर एक ही जलाशय से दोहरी आय प्राप्त की जा सकती है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति और अधिक सुदृढ़ होगी.

किसानों की सक्रिय सहभागिता

प्रशिक्षण में किसानों ने मखाना उत्पादन से जुड़ी विभिन्न समस्याओं एवं जिज्ञासाओं को वैज्ञानिकों के समक्ष रखा। जिस का विशेषज्ञों ने वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में राइमा ग्राम के प्रगतिशील किसानों सहित पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों की भी सक्रिय सहभागिता रही।

FAQs

कार्यक्रम में कितने किसानों ने भाग लिया?
कार्यक्रम में 50 से अधिक किसानों ने भाग लिया।
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