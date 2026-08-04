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Madhubani News: महेश्वरनाथ शिवालय में हर दीन दुखियों की पूरी होती है मनोकामना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधुबनी
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Madhubani News: महेशवाड़ा गांव का महेश्वरनाथ शिवालय श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहां सद्भावना से भगवान शिव की आराधना करने वाले भक्तों की हर इच्छापूर्ति होती है। निसंतान दंपति और रोगों से मुक्ति की कामना करने वाले यहां विशेष पूजा करते हैं। श्रावण मास में मंदिर की रौनक बढ़ जाती है, जहां भक्त जलाभिषेक के लिए आते हैं।

Madhubani News: महेश्वरनाथ शिवालय में हर दीन दुखियों की पूरी होती है मनोकामना

Madhubani News: बाबूबरही। बाबूबरही और खजौली प्रखंड के सीमा पर स्थित महेशवाड़ा गांव के प्राचीन महेश्वरनाथ शिवालय श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। ऐसी मान्यता है कि यहां सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करने वाले भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। यही वजह है कि सालों भर मधुबनी सहित आसपास के कई इलाकों से श्रद्धालुओं का यहां आना-जाना लगा रहता है।

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महेश्वरनाथ बाबा की कृपा

स्थानीय लोगों के अनुसार महेश्वरनाथ बाबा के दरबार में निःसंतान दंपति संतान प्राप्ति की कामना लेकर आते हैं और बाबा की कृपा से उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसके अलावे रोग, क्लेश, पारिवारिक संकट और मानसिक व्याधियों से मुक्ति की कामना करने वाले श्रद्धालु भी यहां विशेष पूजा-अर्चना करते हैं। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि बाबा महेश्वरनाथ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते।

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श्रावण मास की विशेषता

श्रावण मास में मंदिर की रौनक कई गुना बढ़ जाती है। प्रत्येक सोमवारी को हजारों शिवभक्त जलाभिषेक के लिए आते हैं। पूरा मंदिर परिसर हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से गूंज उठता है। महाशिवरात्रि समेत अन्य पर्वों पर भी यहां विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। धार्मिक मान्यता और श्रद्धालुओं की अटूट आस्था के कारण यह शिवालय आज क्षेत्र के प्रमुख शिवधामों में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। यहां आने वाले श्रद्धालुओं का विश्वास है कि बाबा के दरबार से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता।

सामान्य प्रश्न

महेश्वरनाथ शिवालय का प्रमुख केंद्र कौन सा गांव है?
महेश्वरनाथ शिवालय बाबूबरही और खजौली प्रखंड के सीमा पर स्थित महेशवाड़ा गांव में है।
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