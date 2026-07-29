Madhubani News: मधुबनी में टेबल टेनिस खिलाड़ियों के लिए 30 जुलाई से विशेष प्रशिक्षण शिविर
Madhubani News: मधुबनी में टेबल टेनिस खिलाड़ियों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर 30 जुलाई से 6 अगस्त तक चलेगा, जिसमें खिलाड़ियों को तकनीकी दक्षता, फिटनेस, और खेल कौशल के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। संघ के सचिव ने कहा कि इससे खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार होगा।
Madhubani News: मधुबनी, एक संवाददाता। मधुबनी के टेबल टेनिस खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है। जिला, राज्य, इंटर स्कूल एवं कॉलेज स्तरीय प्रतियोगिताओं की तैयारी को लेकर मधुबनी जिला टेबल टेनिस संघ (एमडीटीटीए) की ओर से जिला खेल भवन में एक सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। यह शिविर 30 जुलाई से शुरू होकर 6 अगस्त तक चलेगा। प्रशिक्षण प्रतिदिन दो पालियों में होगा ताकि अधिक से अधिक खिलाड़ी इसका लाभ उठा सकें। जिला टेबल टेनिस संघ के सचिव संतोष झा ने बताया कि आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं प्रस्तावित हैं। इन्हें ध्यान में रखते हुए खिलाड़ियों को तकनीकी दक्षता, फिटनेस, गति, संतुलन, मानसिक मजबूती तथा खेल कौशल के विभिन्न पहलुओं का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिविर से खिलाड़ियों के प्रदर्शन में निखार आएगा और वे विभिन्न प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन करेंगे。
प्रशिक्षण सामग्री एवं उपकरण
संघ की अध्यक्ष विजेता देवी ने बताया कि प्रशिक्षण शिविर के सफल संचालन के लिए सभी आवश्यक खेल सामग्री एवं आधुनिक प्रशिक्षण उपकरणों की समुचित व्यवस्था की गई है। उन्होंने खिलाड़ियों से अनुशासन, नियमित अभ्यास और पूरी निष्ठा के साथ प्रशिक्षण में भाग लेने की अपील की। इस अवसर पर कुमार रवि, अमर मिश्रा, सुनील ठाकुर, संदीप मंडल और मीनाक्षी सहित संघ के अन्य सदस्यों ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि शिविर से तैयार खिलाड़ी आगामी प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर मधुबनी का गौरव बढ़ाएंगे।
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