Madhubani News: सावन को ले डाकघर में शुरू हुई गंगाजल की बिक्री
Madhubani News: मधुबनी में सावन के महीने में महादेव की पूजा के लिए गंगाजल की बिक्री की जा रही है। डाक विभाग ने गंगोत्री का गंगाजल 250 एमएल की बोतल में 30 रुपये में उपलब्ध कराया है। पहले सोमवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने डाकघर से गंगाजल खरीदा। यह गंगाजल पूरे सावन महीना उपलब्ध रहेगा।
Madhubani News: मधुबनी। सावन महीने में देवाधिदेव महादेव को जलाभिषेक का विशेष महत्व है। उसमें भी अगर गंगाजल से महादेव का जलाभिषेक किया जाए तो कहना ही क्या। इसी को देखते हुए डाक विभाग ने गंगोत्री का गंगाजल प्रधान डाकघर में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया है। डाक अधीक्षक मधुबनी संतोष कुमार एवं प्रधान डाकघर के पोस्ट मास्टर अशोक कुमार झा ने बताया कि गंगोत्री का गंगाजल प्रधान डाकघर में 250 एमएल का 30 रुपये में ग्राहकों की सुविधा के लिए उपलब्ध कराया गया है। प्रथम सोमवारी को लेकर शनिवार को बड़ी संख्या में लोगों ने डाक घर से गंगाजल खरीदा। पोस्टमास्टर श्री झा ने बताया कि पूरे सावन महीना गंगाजल प्रधान डाकघर में उपलब्ध रहेगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।