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Madhubani News: सावन को ले डाकघर में शुरू हुई गंगाजल की बिक्री

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधुबनी
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Madhubani News: मधुबनी में सावन के महीने में महादेव की पूजा के लिए गंगाजल की बिक्री की जा रही है। डाक विभाग ने गंगोत्री का गंगाजल 250 एमएल की बोतल में 30 रुपये में उपलब्ध कराया है। पहले सोमवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने डाकघर से गंगाजल खरीदा। यह गंगाजल पूरे सावन महीना उपलब्ध रहेगा।

Madhubani News: सावन को ले डाकघर में शुरू हुई गंगाजल की बिक्री

Madhubani News: मधुबनी। सावन महीने में देवाधिदेव महादेव को जलाभिषेक का विशेष महत्व है। उसमें भी अगर गंगाजल से महादेव का जलाभिषेक किया जाए तो कहना ही क्या। इसी को देखते हुए डाक विभाग ने गंगोत्री का गंगाजल प्रधान डाकघर में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया है। डाक अधीक्षक मधुबनी संतोष कुमार एवं प्रधान डाकघर के पोस्ट मास्टर अशोक कुमार झा ने बताया कि गंगोत्री का गंगाजल प्रधान डाकघर में 250 एमएल का 30 रुपये में ग्राहकों की सुविधा के लिए उपलब्ध कराया गया है। प्रथम सोमवारी को लेकर शनिवार को बड़ी संख्या में लोगों ने डाक घर से गंगाजल खरीदा। पोस्टमास्टर श्री झा ने बताया कि पूरे सावन महीना गंगाजल प्रधान डाकघर में उपलब्ध रहेगा।

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