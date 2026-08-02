Madhubani News: जिले में 11.18 लाख जॉब कार्ड में केवल 2.77 लाख परिवार सक्रिय

Madhubani News: मधुबनी, निज संवाददाता। पहली जुलाई से अब बीवी जीरामजी योजना के तहत 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गयी है। जिले में कुल 11,18,932 परिवारों ने जॉब कार्ड के लिए आवेदन किया, जिनमें 7,57,533 परिवारों को जॉब कार्ड बनाया गया। इन परिवारों से 11,43,834 श्रमिक पंजीकृत हैं, जिनमें 8,95,564 महिलाएं शामिल हैं। जिले में वर्तमान में 2,77,622 सक्रिय जॉब कार्ड तथा 3,05,004 सक्रिय श्रमिक दर्ज हैं, जिनमें 1,98,145 महिलाएं हैं। इससे स्पष्ट है कि बड़ी संख्या में परिवार योजना से जुड़े हैं, लेकिन सक्रिय रोजगार तक पहुंचाने की चुनौती अभी भी बनी हुई है। जिले के 21 प्रखंडों में पंडौल सबसे आगे है, जहां 71,801 आवेदन प्राप्त हुए। इसके बाद मधेपुर से 68,838, लौकही से 67,933 और बाबूबरही से 65,040 आवेदन दर्ज हुआ है। वहीं फुलपरास से सबसे कम 35,212 आवेदन दर्ज किए गए। जॉब कार्ड जारी करने में झंझारपुर सबसे आगे रहा, जहां 55,751 परिवारों को जॉब कार्ड मिला। इसके बाद अंधराठाढ़ी से 52,068, जयनगर से 48,439 और लौकही से 46,786 जॉब कार्ड मिला है। पंजीकृत श्रमिकों के मामले में मधेपुर पूरे जिले में पहले स्थान पर है, जहां 80,166 श्रमिक पंजीकृत हैं। इसके बाद पंडौल (69,797), बाबूबरही (68,222), बिस्फी (69,452) और हरलाखी (53,870) प्रमुख हैं। महिलाओं की भागीदारी भी उल्लेखनीय है। जिले में कुल 8.95 लाख महिला श्रमिक पंजीकृत हैं, जबकि 1.98 लाख महिलाएं सक्रिय श्रमिक के रूप में दर्ज हैं。