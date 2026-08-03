Madhubani News: पांचवें दिनों से हड़ताल के कारण कचरे से पटा शहर

Madhubani News: मधुबनी नगर निगम के सफाई कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल सोमवार को पांचवें दिन भी चालू रही। हड़ताल के कारण शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है और लोग संक्रामक बीमारियों को लेकर चिंतित हैं। नगर निगम ने अब तक वैकल्पिक सफाई व्यवस्था लागू नहीं की है।

Madhubani News: मधुबनी। नगर निगम के सफाई कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल सोमवार को पांचवे दिन भी जारी रही। हड़ताल के कारण पूरे शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। गली-मोहल्लों से लेकर मुख्य सड़कों तक कूड़े का अंबार लग गया है। सड़कों पर सड़ रहे कचरे से उठ रही दुर्गंध ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि शहरवासी अब संक्रामक बीमारियों और महामारी फैलने की आशंका से चिंतित हैं। करीब 500 आउटसोर्सिंग सफाई कर्मियों के काम पर नहीं लौटने से घर-घर कचरा संग्रहण पूरी तरह ठप है। चौक-चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर कई दिनों से सफाई नहीं होने के कारण गंदगी लगातार बढ़ती जा रही है। इसके बावजूद नगर निगम अब तक वैकल्पिक सफाई व्यवस्था लागू नहीं कर सका है।

नगर निगम की सफाई व्यवस्था नगर निगम के नगर प्रबंधक विनय प्रकाश ने बताया कि फिलहाल स्थायी सफाई कर्मियों के माध्यम से सीमित स्तर पर सफाई कराई जा रही है। अभी वैकल्पिक व्यवस्था लागू करने का निर्णय नहीं लिया गया है। वहीं नगर आयुक्त उमेश कुमार भारती ने कहा कि आउटसोर्सिंग कर्मियों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति को लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग से मार्गदर्शन मांगा गया है। विभाग से निर्देश मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

धरना-प्रदर्शन जारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आउटसोर्सिंग सफाई कर्मियों का धरना-प्रदर्शन सोमवार को भी नगर निगम कार्यालय परिसर में जारी रहा। संगठन के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर बड़ी संख्या में कर्मियों ने नारेबाजी करते हुए अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया। संगठन के नेताओं ने स्पष्ट कहा कि जब तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं होतीं, अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद कुमार, जिलाध्यक्ष पप्पू राम, कोषाध्यक्ष रवि राम, रीता देवी, रानी देवी, शीला देवी, कौशल्या देवी समेत लगभग 500 आउटसोर्सिंग सफाई कर्मी शामिल रहे।