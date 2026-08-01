Madhubani News: कलाकारों को वैश्विक बाजार से जोड़ने की पहल शुरू

Madhubani News: मधुबनी,प्रधान संवाददाता। मिथिला की पारंपरिक हस्तकला को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने की दिशा में शनिवार को अहम कदम उठाया गया। मिथिला हैंडीक्राफ्ट को-ऑपरेटिव सोसायटी के सदस्यों की पहली बैठक मिथिला हस्तकला केंद्र मधुबनी में आयोजित हुई। कार्यक्रम में कलाकारों को संगठित कर सहकारिता मॉडल के माध्यम से उनकी आय और बाजार उपलब्धता बढ़ाने पर जोर दिया गया। बैठक के मुख्य अतिथि डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के सचिव तथा कॉम्फेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक शीर्षत कपिल अशोक थे। विशिष्ट अतिथियों में डीएम आनंद शर्मा, पटना म्यूजियम के अपर निदेशक अशोक कुमार सिन्हा, मिथिला चित्रकला संस्थान के निदेशक चंद्रशेखर प्रसाद सिंह, सहायक निदेशक (हैंडीक्राफ्ट) मुकेश कुमार, पर्यटन विभाग के अधीक्षण अभियंता अरुण कुमार तथा मिथिला मिल्क यूनियन के प्रबंध निदेशक रविंद्र कुमार झा शामिल रहे। कार्यक्रम में पद्मश्री सम्मानित मिथिला चित्रकार दुलारी देवी और बउआ देवी की उपस्थिति आकर्षण का केंद्र रही।

बैठक की प्रक्रिया

बैठक को सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव आशीष भुटानी ने रिकॉर्डेड संदेश के माध्यम से संबोधित करते हुए समिति के गठन को शुभकामनाएं दीं। वहीं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के अध्यक्ष डॉ. मीनेश शाह और नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक गौतम कुमार सिंह ने भी वीडियो संदेश भेजकर इस पहल की सराहना की तथा हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया। मुख्य अतिथि शीर्षत कपिल अशोक ने कहा कि मधुबनी की हस्तकला को देश-दुनिया में विशेष पहचान प्राप्त है। हाल ही में भारत सरकार ने जितवारपुर को देश का पहला क्राफ्ट विलेज घोषित किया है। जिले में करीब 50 हजार आर्टिजन कार्डधारी कलाकार पंजीकृत हैं, जिनमें कई राष्ट्रीय पुरस्कार और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि सहकारिता मॉडल पर गठित यह समिति कलाकारों की कलाकृतियों को घरेलू बाजार के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इससे कलाकारों की आय बढ़ेगी और उनकी कला को नई पहचान मिलेगी। उन्होंने बताया कि समिति की सदस्यता के लिए पहले ही चरण में 200 कलाकारों ने आवेदन किया है, जिनमें पद्मश्री सम्मानित कलाकार भी शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की ओर से सुधा ब्रांड की 'मखाना खीर' का भी शुभारंभ किया गया। मिथिला की पहचान रहे मखाना से तैयार इस उत्पाद का अतिथियों ने स्वाद लिया और इसकी सराहना की। कार्यक्रम में टेक्नोसर्व, कॉम्फेड तथा मिथिला दुग्ध संघ के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में हस्तशिल्प कलाकार भी मौजूद रहे।