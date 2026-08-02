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Madhubani News: शशि अजय झा बने जिलाध्यक्ष एवं राजन झा महासचिव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधुबनी
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Madhubani News: मधुबनी में मिथिला स्टूडेंट यूनियन की बैठक हुई। बैठक में संगठन के विस्तार, छात्र-युवा हित, और मिथिला के मुद्दों पर चर्चा की गई। शशि अजय झा को जिलाध्यक्ष और राजन झा को जिला महासचिव चुना गया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने संगठन के विस्तार और छात्र हित के लिए काम करने का संकल्प लिया।

Madhubani News: शशि अजय झा बने जिलाध्यक्ष एवं राजन झा महासचिव

Madhubani News: मधुबनी। मिथिला स्टूडेंट यूनियन की मधुबनी जिला इकाई के पुनर्गठन को लेकर टाउन क्लब फील्ड, मधुबनी में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।अध्यक्षता संगठन के पूर्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष प्रवेश झा ने की। जबकि विजय श्रीटूना की गरिमामयी उपस्थिति रही। बैठक में संगठन के विस्तार, छात्र-युवा हितों तथा मिथिला के सामाजिक, शैक्षणिक एवं भाषाई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।

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बैठक के दौरान निर्णय

उपस्थित साथियों ने संगठन को जिले के प्रत्येक प्रखंड एवं पंचायत स्तर तक सशक्त बनाने का संकल्प लिया। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से शशि अजय झा को मिथिला स्टूडेंट यूनियन, मधुबनी का जिलाध्यक्ष व राजन झा को जिला महासचिव चुना गया। उपस्थित सभी साथियों ने नव निर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि उनके नेतृत्व में संगठन जिले में छात्र हित, मैथिली भाषा तथा मिथिला के जनसरोकारों से जुड़े आंदोलनों को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा।

नव निर्वाचित पदाधिकारियों का संकल्प

नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष शशि अजय झा ने सभी साथियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन द्वारा सौंपे गए दायित्व का पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से निर्वहन करेंगे तथा जिले के प्रत्येक छात्र-युवा को संगठन से जोड़कर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष को तेज किया जाएगा। बैठक में उपस्थित साथियों ने संगठन की मजबूती, सदस्यता विस्तार एवं आगामी कार्यक्रमों को सफल बनाने का भी संकल्प लिया।

सामान्य प्रश्न

बैठक में किसने अध्यक्षता की?
बैठक की अध्यक्षता संगठन के पूर्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष प्रवेश झा ने की।
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