Madhubani News: शशि अजय झा बने जिलाध्यक्ष एवं राजन झा महासचिव
Madhubani News: मधुबनी में मिथिला स्टूडेंट यूनियन की बैठक हुई। बैठक में संगठन के विस्तार, छात्र-युवा हित, और मिथिला के मुद्दों पर चर्चा की गई। शशि अजय झा को जिलाध्यक्ष और राजन झा को जिला महासचिव चुना गया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने संगठन के विस्तार और छात्र हित के लिए काम करने का संकल्प लिया।
Madhubani News: मधुबनी। मिथिला स्टूडेंट यूनियन की मधुबनी जिला इकाई के पुनर्गठन को लेकर टाउन क्लब फील्ड, मधुबनी में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।अध्यक्षता संगठन के पूर्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष प्रवेश झा ने की। जबकि विजय श्रीटूना की गरिमामयी उपस्थिति रही। बैठक में संगठन के विस्तार, छात्र-युवा हितों तथा मिथिला के सामाजिक, शैक्षणिक एवं भाषाई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक के दौरान निर्णय
उपस्थित साथियों ने संगठन को जिले के प्रत्येक प्रखंड एवं पंचायत स्तर तक सशक्त बनाने का संकल्प लिया। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से शशि अजय झा को मिथिला स्टूडेंट यूनियन, मधुबनी का जिलाध्यक्ष व राजन झा को जिला महासचिव चुना गया। उपस्थित सभी साथियों ने नव निर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि उनके नेतृत्व में संगठन जिले में छात्र हित, मैथिली भाषा तथा मिथिला के जनसरोकारों से जुड़े आंदोलनों को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा।
नव निर्वाचित पदाधिकारियों का संकल्प
नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष शशि अजय झा ने सभी साथियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन द्वारा सौंपे गए दायित्व का पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से निर्वहन करेंगे तथा जिले के प्रत्येक छात्र-युवा को संगठन से जोड़कर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष को तेज किया जाएगा। बैठक में उपस्थित साथियों ने संगठन की मजबूती, सदस्यता विस्तार एवं आगामी कार्यक्रमों को सफल बनाने का भी संकल्प लिया।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।