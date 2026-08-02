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Madhubani News: हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजेगा शहर, हजारों श्रद्धालु शिवालयों में करेंगे जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधुबनी
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Madhubani News: मधुबनी में सावन की पहली सोमवारी पर शिवालयों में श्रद्धालुओं का जलाभिषेक होगा। शहर के लगभग 35 मंदिरों को आकर्षक तरीके से सजाया गया है और प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए विशेष तैयारियां की हैं। धार्मिक आयोजन के मद्देनजर सफाई की उचित व्यवस्था की जा रही है।

Madhubani News: हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजेगा शहर, हजारों श्रद्धालु शिवालयों में करेंगे जलाभिषेक

Madhubani News: मधुबनी, निज संवाददाता। सावन की पहली सोमवारी पर पूरा जिले का हर कोना तीन अगस्त को शिवमय हो जायेगा। अहले सुबह से ही शहर के मंदिरों में हर-हर महादेव के जयघोष, डमरू और घंटों की गूंज सुनाई देगी। हजारों श्रद्धालु विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे, जबकि मंदिर समितियों और प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस पहली सोमवारी को लेकर रविवार को जिलेभर के शिवालयों में तैयारियां पूरे दिन चलती रहीं। सोमवार सुबह से होने वाले जलाभिषेक के लिए शहर और आसपास के करीब 35 छोटे-बड़े मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया। उगना महादेव मंदिर, कपिलेश्वर स्थान और भैरवा महादेव मंदिर सहित प्रमुख शिवालयों में हजारों श्रद्धालुओं के जलाभिषेक करने की संभावना है। मंदिर समितियों ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल, कतारबद्ध दर्शन और सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की है。

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मंदिरों की सजावट

शहर के थाना चौक महादेव मंदिर, यातायात थाना के समीप, मनोकामना मंदिर, जलधारी चौक, स्टेशन चौक, गंगासागर पोखर, मालगोदाम रोड, कोतवाली चौक, दोमंठा, चभच्चा चौक, रांटी, जितवारपुर, लहेरियागंज और बसुआरा सहित विभिन्न शिवालयों में रविवार को सजावट और साफ-सफाई का कार्य तेज रहा। सोमवार को पूरे जिले में हर-हर महादेव के जयघोष, डमरू और घंटियों की गूंज से भक्तिमय हो जायेगा। इधर, राज्यव्यापी आउटसोर्सिंग सफाईकर्मियों की हड़ताल के बीच नगर निगम ने सोमवारी को देखते हुए मंदिरों के आसपास विशेष सफाई और कचरा उठाव की पहल की। महापौर अरुण राय ने बताया कि कर्मियों की मांग राज्य स्तर की है, फिर भी धार्मिक आयोजन को देखते हुए हरसंभव व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक स्थानों पर कचरा नहीं फेंकने और शहर को स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग की अपील की। बताया कि सफाई का हड़ताली कर्मियों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। कर्मियों के साथ मारपीट पर उतारु है। इस दौरान नगर आयुक्त उमेश कुमार भारती, डिप्टी महापौर अमानुल्लाह खान, प्रभावती देवी, बद्री नारायण राय, मनीष कुमार सिंह, कैलास साह और अन्य थे।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सोमवारी पर श्रद्धालु किस प्रकार की तैयारियों का सामना करेंगे?
श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल, कतारबद्ध दर्शन और सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गई है।
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