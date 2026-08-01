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Madhubani News: श्रावणी मेले में 298 स्थानों पर दंडाधिकारी व पुलिस की तैनाती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधुबनी
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Madhubani News: मधुबनी जिला प्रशासन ने श्रावणी मेला-2026 के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। डीएम आनंद शर्मा की बैठक में सभी अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था पर निगरानी रखने और आपात स्थितियों की सूचना देने के निर्देश दिए गए। मेले के दौरान 298 स्थानों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी।

Madhubani News: श्रावणी मेले में 298 स्थानों पर दंडाधिकारी व पुलिस की तैनाती

Madhubani News: मधुबनी,प्रधान संवाददाता। श्रावणी मेला-2026 के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। डीएम आनंद शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को आयोजित समीक्षा एवं ब्रीफिंग बैठक में मेले की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि पूरे श्रावण मास में अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार भ्रमणशील रहकर सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ी नजर रखें और किसी भी आपात स्थिति की सूचना तत्काल जिला नियंत्रण कक्ष को दें। बैठक में बताया गया कि इस वर्ष श्रावण 30 जुलाई से 28 अगस्त तक रहेगा। प्रत्येक सोमवार को जिले के प्रमुख शिवालयों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक करेंगे। वहीं 28 अगस्त को श्रावणी पूर्णिमा एवं रक्षाबंधन तथा 4 अगस्त को चेहल्लुम को देखते हुए प्रशासन ने विशेष सतर्कता बरतने का निर्णय लिया है।

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सुरक्षा इंतजाम

डीएम ने बताया कि श्रावणी मेले के दौरान जिले के 298 स्थानों पर दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। सबसे संवेदनशील माने जाने वाले बिस्फी थाना क्षेत्र के नरसाम-भैरवा स्थित उगना महादेव मंदिर में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। यहां 143 दंडाधिकारी, 124 पुलिस पदाधिकारी, 320 सशस्त्र बल, 268 लाठी बल, 86 महिला पुलिस, 106 चौकीदार एवं 55 अन्य कर्मियों सहित कुल 1102 अधिकारियों एवं कर्मियों की तैनाती रहेगी। इसके अलावा क्विक रिस्पांस टीम की दो टीमों को भी तैनात किया गया है। बैठक में बताया गया कि बलहा घाट से लगभग सात किलोमीटर की पदयात्रा कर बड़ी संख्या में कांवरिये उगना महादेव मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक करते हैं। भीड़ को देखते हुए यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण और संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी की व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने रहिका के कपिलेश्वर स्थान, पंडौल के उगना महादेव एवं दोमंठा मंदिर, हरलाखी के कलानेश्वर महादेव, राजनगर के भूतनाथ मंदिर, झंझारपुर, फुलपरास, जयनगर सहित जिले के अन्य प्रमुख शिवालयों पर भी पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की है।

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विशेष निगरानी

रेलवे स्टेशन, बस पड़ाव, ऑटो स्टैंड और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर अफवाह या भ्रामक सूचना फैलाने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी और ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई होगी। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करें, अफवाहों से बचें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस या जिला नियंत्रण कक्ष को दें।

सामान्य प्रश्न

श्रावणी मेला 2026 कब है?
श्रावण 30 जुलाई से 28 अगस्त तक रहेगा।
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