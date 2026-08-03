Madhubani News: अगवा कर ले जाने का लगाया आरोप, केस
Madhubani News: बेनीपट्टी की सुनीता देवी ने बेहटा गांव के 3 नामजद और 2 अज्ञात पर छेड़खानी और जबर्दस्त बाइक पर बैठाने का आरोप लगाया है। आरोप के मुताबिक, ये लोग उनकी स्टेशनरी की दुकान पर पहुंचे, छेड़खानी की कोशिश की और 30,000 रुपये लेकर फरार हो गए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है।
Madhubani News: बेनीपट्टी। बेनीपट्टी की सुनीता देवी ने बेहटा गांव के मो हीरा सहित 3 नामजद एवं दो अज्ञात के विरूद्ध शनिवार की देर संध्या उनकी दुकान पर आकर छेड़खानी करने एवं जबर्दश्ती बाइक पर बैठाकर ले जाने का अरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। लिखा है कि लोहिया चौक पर उनकी स्टेशनरी की दुकान है। जहां सभी आरोपित पहुंचे और दुकान पर अकेला देख छेड़खानी का प्रयास करने लगा। विरोध करने पर जबर्दश्ती बाइक पर बैठाने का प्रयास किया तथा गले में रहे मंगलसूत्र एवं दुकान से 30 हजार रूपये लेकर फरार हो गया। एसएचओ अनूप कुमार ने बताया कि आवेदन के आलोक में एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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