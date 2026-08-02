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Madhubani News: कपिलेश्वरनाथ महादेव: कपिल मुनि की साधना स्थली के रूप में प्रसिद्ध है कपिलेश्वर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधुबनी
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Madhubani News: रहिका । जयनगर-दरभंगा एनएच के मध्य में स्थित कपिलेश्वरनाथ महादेव का मंदिर शिव भक्तों के

Madhubani News: कपिलेश्वरनाथ महादेव: कपिल मुनि की साधना स्थली के रूप में प्रसिद्ध है कपिलेश्वर

Madhubani News: रहिका । जयनगर-दरभंगा एनएच के मध्य में स्थित कपिलेश्वरनाथ महादेव का मंदिर शिव भक्तों के आस्था एवं कपिल मुनि के साधना स्थल के लिए प्रसिद्ध है। मिथिला के प्राचीन तीर्थ स्थान कपिलेश्वर में सालोंभर श्रद्धालु पूजा अर्चना करते हैं। पेश है हमारे प्रतिनिधि संजय कुमार झा की रिपोर्ट: रहिका प्रखंड में स्थित कपिलेश्वरनाथ महादेव मंदिर में सावन माह की सोमवारी में हजारों कांवरिया एवं भक्त जलाभिषेक करते हैं। मंदिर के पुजारी पंडा श्याम झा ने बताया कि विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के 24 वें अवतार में पांचवां अवतार कपिल मुनि के रूप में हुआ था। कर्दप ऋषि एवं उनकी पत्नी स्वयंभू मनु के पुत्री देवहूति के पुत्र कपिल मुनि थे।

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देवहूति ने भगवान विष्णु को पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान प्राप्त किया था। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के विद्वान थे। मुनियों में सर्वज्ञाता होने पर गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था सिद्धानां कपिलो मुनिः,सिद्धों में कपिल मुनि हूं। गीता कपिल मुनि के श्रेष्ठता दर्शाता है। कपिल मुनि को स्वप्न में भगवान भोलेनाथ कहा था कि तुम्हारे आश्रम के आसपास शिवलिंग स्थापित है। उसकी खोज कर पूजा शुरू करो। मुनि ने आश्रम से कुछ दूरी पर देखा कि जंगल में एक गाय से दूध गिर रहा है। मुनि कपिल उस जगह गये तो शिवलिंग पर गाय दूध गिरा रहा था। कपिल मुनि ने शिवलिंग की पूजा कर जलाभिषेक किया। जलाभिषेक करने भक्तों की भीड़ जुटने लगी। भगवान भोलेनाथ ने ऋषि कपिल से कहा कि जो भी भक्त शिवलिंग पर जलाभिषेक करेंगे उन्हें धन समृद्धि, आनंद सुख एवं आरोग्य की कृपा सदैव बना रहेगा। इस स्थल का उल्लेख इतिहास में दर्ज है कि आठवीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य भारत भ्रमण के क्रम में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करने कपिलेश्वर स्थान एवं सीतामढ़ी में प्रवास किया था। पौराणिक कथाओं में मान्यता है कि राजा जनक प्रतिदिन कपिलेश्वर नाथ की पूजा करते थे। जनकपुर से अयोध्या जाने के क्रम में भगवान राम, सीता एवं लक्ष्मण सहित अयोध्या वासियों ने बाबा कपिलेश्वरनाथ की जलाभिषेक कर पूजा अर्चना किया था। मिथिला क्षेत्र के प्राचीन शिव मंदिर कपिलेश्वर की अपरम्पार महिमा युगों से है।सावन मास में भक्त कमला , गंगा आदि नदियों से पवित्र जल लेकर जलाभिषेक करते हैं। जलाभिषेक के लिए भक्त जयनगर स्थित कमला नदी से कांवर में जलभर कर पैदल कपिलेश्वर मंदिर तक 35 किलोमीटर दूरी तय कर यात्रा करते हैं। विगत तीन दशक से हजारों भक्तों की भीड़ सावन मास के सोमवारी में जलाभिषेक करते हैं।सावन मेला में राज्य के सभी जिलों से श्रद्धालु भक्तों की भीड़ जुटती है। दरभंगा महाराज ने मंदिर एवं तालाब का निर्माण कर 51 बीघा जमीन दी थी। अभी भी यहां कि जमीन राज दरभंगा के पार्वती ट्रस्ट के अधीन है।

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