Madhubani News: 5.99 करोड़ से संतु महतो चौक-सुक्की सड़क का चौड़ीकरण शुरू

Madhubani News: 5.99 करोड़ से संतु महतो चौक-सुक्की सड़क का चौड़ीकरण शुरू
Madhubani News: खजौली के संतु महतो चौक से सुक्की कचहरी तक लगभग 2.89 किलोमीटर लंबी सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य 5.99 करोड़ रुपये की लागत से शुरू हो गया है। निर्माण कार्य 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है, जो कई गांवों के लोगों के लिए आवागमन में राहत प्रदान करेगा।
Madhubani News: खजौली,निज प्रतिनिधि। खजौली के संतु महतो चौक से सुक्की कचहरी तक करीब 2.89 किलोमीटर लंबी सड़क के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य शुरू हो गया है। करीब 5.99 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस सड़क के निर्माण से क्षेत्र के हजारों लोगों को बेहतर और सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी।
निर्माण कार्य की जानकारी
सड़क की चौड़ाई 18 फीट होगी तथा इसे निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप तैयार किया जाएगा। पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, मधुबनी द्वारा जारी कार्यादेश के अनुसार यह कार्य वर्ष 2025-26 की योजना के तहत कराया जा रहा है। विभाग ने कार्य की जिम्मेदारी नीलाम्बर टावर प्राइवेट लिमिटेड, जयनगर को सौंपी है। विभागीय निविदा समिति ने 7.31 करोड़ रुपये की प्राक्कलित लागत के विरुद्ध 18 प्रतिशत कम दर पर 5.99 करोड़ रुपये में कार्य आवंटित किया है। निर्माण कार्य विभागीय अभियंताओं की निगरानी में कराया जा रहा है तथा सभी निर्माण सामग्री की गुणवत्ता जांच भी कराई जाएगी। ऐसा कहा गया है। जानकारी के अनुसार सड़क पर लगभग 800 फीट हिस्से में पीसीसी ढलाई होगी, जबकि शेष भाग में प्रीमिक्स कारपेटिंग की जाएगी। निर्माण कार्य पूरा होने की समय-सीमा फरवरी 2027 तक निर्धारित की गई है।
स्थानीय लोगों की राय
स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्षों से जर्जर इस सड़क के चौड़ीकरण की मांग की जा रही थी। सड़क बनने से खजौली बाजार, सुक्की भकुआ, तनुआही, खुटौना, बाबूबरही सहित आसपास के कई गांवों के लोगों को आवागमन में राहत मिलेगी। साथ ही छोटे-बड़े वाहनों का परिचालन भी अधिक सुरक्षित और सुगम हो जाएगा।
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