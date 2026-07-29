Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Madhubani News: टीन के चदरे वाली छत के नीचे होती है बच्चों की पढाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधुबनी
Follow us on Google News
share

Madhubani News: प्रखंड के मध्य विद्यालय पोखरौनी में छात्रों को अमानवीय स्थिति में पढ़ाई करनी पड़ रही है। गर्मी में जीर्ण-शीर्ण छत के नीचे बैठकर पढ़ाई करना मुश्किल हो रहा है। विद्यालय में केवल दो कमरे हैं, जबकि छात्रों की संख्या 409 है। इस संबंध में ग्रामीणों ने शिकायत दर्ज कराई है।

Madhubani News: टीन के चदरे वाली छत के नीचे होती है बच्चों की पढाई

Madhubani News: बिस्फी ,निज प्रतिनिधि। प्रखंड के मध्य विद्यालय पोखरौनी में छात्रों की अमानवीय ढंग से पढाई हो रही है। भीषण गर्मी के बाबजूद बच्चों को टीन से बने जीर्ण-शीर्ण चदरे वाली छत के नीचे बैठ कर पढने को मजबूर होना पड़ रहा है। विद्यालय में आठ शिक्षकों की संख्या है। वर्ग एक से आठ तक कक्षा का संचालन केवल दो कमरे के सहारे होता है।

ये भी पढ़ें:Bokaro News: चहारदीवारी व शिक्षकों की कमी से जूझ रहा उत्क्रमित मध्य विद्यालय नारायणपुर

छात्रों की संख्या

कमरा छतदार नही बल्कि चदरा डाल कर जैसे -तैसे पढाया जा रहा है।गर्मी में चदरा तबे के समान गर्म हो जाता है।जिसमें पढाई करना काफी मुश्किल होता है।छात्रों की संख्या 409 है। एक भवन विद्यालय परिसर में है उसमें जबरन आंगनवाड़ी केन्द्र का संचालन होता है।विद्यालय के द्वारा कई बार आंगनवाड़ी केन्द्र को अन्यत्र ले जाने के लिए कहा गया है।

स्कूल की दुर्दशा

इसके बाद भी विद्यालय परिसर से केन्द्र को हटाया नहीं गया है। विद्यालय गांव के मध्य में होने के कारण यह विद्यालय छात्रों से भरा रहता है। कमरे के अभाव में छात्रों को बरामदे पर बैठ कर पढने पड़ता है।विद्यालय के एचएम राजकुमार पासवान ने बताया कि भवन निर्माण के लिए ई-शिक्षा पोर्टल पर लिखा गया है। पंचायत में आयोजित 21 जुलाई को आयोजित सहयोग शिविर में ग्रामीणों ने विद्यालय की दुर्दशा के खिलाफ लिखित शिकायत की गयी थी।इस संबंध में बीडीओ बसंत कुमार सिंह ने बताया कि विद्या लय भवन निर्माण को लेकर सक्षम पदाधिकारियों को अवगत कराया जायगा.

अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न

विद्यालय में छात्रों को किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है?
छात्रों को गर्मी में जीर्ण-शीर्ण छत के नीचे बैठकर पढ़ाई करने में काफी मुश्किल हो रही है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Madhubani News Madhubani Latest News School

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।