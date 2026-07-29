Madhubani News: टीन के चदरे वाली छत के नीचे होती है बच्चों की पढाई
Madhubani News: प्रखंड के मध्य विद्यालय पोखरौनी में छात्रों को अमानवीय स्थिति में पढ़ाई करनी पड़ रही है। गर्मी में जीर्ण-शीर्ण छत के नीचे बैठकर पढ़ाई करना मुश्किल हो रहा है। विद्यालय में केवल दो कमरे हैं, जबकि छात्रों की संख्या 409 है। इस संबंध में ग्रामीणों ने शिकायत दर्ज कराई है।
Madhubani News: बिस्फी ,निज प्रतिनिधि। प्रखंड के मध्य विद्यालय पोखरौनी में छात्रों की अमानवीय ढंग से पढाई हो रही है। भीषण गर्मी के बाबजूद बच्चों को टीन से बने जीर्ण-शीर्ण चदरे वाली छत के नीचे बैठ कर पढने को मजबूर होना पड़ रहा है। विद्यालय में आठ शिक्षकों की संख्या है। वर्ग एक से आठ तक कक्षा का संचालन केवल दो कमरे के सहारे होता है।
छात्रों की संख्या
कमरा छतदार नही बल्कि चदरा डाल कर जैसे -तैसे पढाया जा रहा है।गर्मी में चदरा तबे के समान गर्म हो जाता है।जिसमें पढाई करना काफी मुश्किल होता है।छात्रों की संख्या 409 है। एक भवन विद्यालय परिसर में है उसमें जबरन आंगनवाड़ी केन्द्र का संचालन होता है।विद्यालय के द्वारा कई बार आंगनवाड़ी केन्द्र को अन्यत्र ले जाने के लिए कहा गया है।
स्कूल की दुर्दशा
इसके बाद भी विद्यालय परिसर से केन्द्र को हटाया नहीं गया है। विद्यालय गांव के मध्य में होने के कारण यह विद्यालय छात्रों से भरा रहता है। कमरे के अभाव में छात्रों को बरामदे पर बैठ कर पढने पड़ता है।विद्यालय के एचएम राजकुमार पासवान ने बताया कि भवन निर्माण के लिए ई-शिक्षा पोर्टल पर लिखा गया है। पंचायत में आयोजित 21 जुलाई को आयोजित सहयोग शिविर में ग्रामीणों ने विद्यालय की दुर्दशा के खिलाफ लिखित शिकायत की गयी थी।इस संबंध में बीडीओ बसंत कुमार सिंह ने बताया कि विद्या लय भवन निर्माण को लेकर सक्षम पदाधिकारियों को अवगत कराया जायगा.
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