Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Madhubani News: जीवन में आगे बढ़ने के लिए गुरु का होना बहुत जरूरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधुबनी
Follow us on Google News
share

Madhubani News: गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार को गंगासागर चौक पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर लोगों ने गुरु की कृपा और महत्व पर चर्चा की। गुरु के बिना ज्ञान की कमी और जीवन में आगे बढ़ने का कठिनाई व्यक्त की गई। कार्यक्रम में कई कलाकारों को सम्मानित भी किया गया।

Madhubani News: जीवन में आगे बढ़ने के लिए गुरु का होना बहुत जरूरी

Madhubani News: मधुबनी,हिन्दुस्तान टीम। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार को गंगासागर चौक पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। उक्त कार्यक्रम में आए लोगें ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जब तक गुरु कृपा प्राप्त नहीं होती तब तक कोई भी मनुष्य अज्ञान रूपी अंधकार में भटकता हुआ माया मोह के बंधनों में बंधा रहता है। उसे मोक्ष नहीं मिलता । गुरु के बिना उसे सत्य और असत्य के भेद का पता नहीं चलता । उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं होता। जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु पूर्णिमा का दिन जीवन में अज्ञान का अंधकार मिटाने और अपने गुरुओं के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने के लिए सबसे बड़ा और पवित्र पर्व माना जाता है।

ये भी पढ़ें:Chapra News: बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताय

गुरु पूर्णिमा आदि शिव द्वारा सप्तऋषियों को ज्ञान देने की पावन समृति से भी जुड़ा है। मौके पर लक्ष्मी साह, राजू कुमार राज, अभिषेक कुमार, मृदुल विश्वास ,अशोक राम, चंचल बाबरा ,राज लाल राजू, ब्रह्म देव मंडल ने भाग लिया। महोत्सव में कलाकारों को सम्मानित भी किया गया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर लोगों ने मंदिरों में पूजा पाठ कर अपने गुरु का पूजन किया।

ये भी पढ़ें:गायत्री शक्तिपीठ में गुरु पूर्णिमा पर पंच कुडीय गायत्री यज्ञ
ये भी पढ़ें:Gopalganj News: जग में गुरु से बड़ा न कोय, गुरु चरणों में श्रद्धा से झुके हजारों शीश
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Madhubani News Madhubani Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।