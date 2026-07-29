Madhubani News: जीवन में आगे बढ़ने के लिए गुरु का होना बहुत जरूरी

Madhubani News: जीवन में आगे बढ़ने के लिए गुरु का होना बहुत जरूरी
Madhubani News: गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार को गंगासागर चौक पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर लोगों ने गुरु की कृपा और महत्व पर चर्चा की। गुरु के बिना ज्ञान की कमी और जीवन में आगे बढ़ने का कठिनाई व्यक्त की गई। कार्यक्रम में कई कलाकारों को सम्मानित भी किया गया।
Madhubani News: मधुबनी,हिन्दुस्तान टीम। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार को गंगासागर चौक पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। उक्त कार्यक्रम में आए लोगें ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जब तक गुरु कृपा प्राप्त नहीं होती तब तक कोई भी मनुष्य अज्ञान रूपी अंधकार में भटकता हुआ माया मोह के बंधनों में बंधा रहता है। उसे मोक्ष नहीं मिलता । गुरु के बिना उसे सत्य और असत्य के भेद का पता नहीं चलता । उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं होता। जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु पूर्णिमा का दिन जीवन में अज्ञान का अंधकार मिटाने और अपने गुरुओं के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने के लिए सबसे बड़ा और पवित्र पर्व माना जाता है।
गुरु पूर्णिमा आदि शिव द्वारा सप्तऋषियों को ज्ञान देने की पावन समृति से भी जुड़ा है। मौके पर लक्ष्मी साह, राजू कुमार राज, अभिषेक कुमार, मृदुल विश्वास ,अशोक राम, चंचल बाबरा ,राज लाल राजू, ब्रह्म देव मंडल ने भाग लिया। महोत्सव में कलाकारों को सम्मानित भी किया गया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर लोगों ने मंदिरों में पूजा पाठ कर अपने गुरु का पूजन किया।
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