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Madhubani News: कमला बैरेज घाट पर होगी एसडीआरएफ की तैनाती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधुबनी
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Madhubani News: जयनगर के कमला बैरेज घाट पर शनिवार रात श्रावण मेले का भव्य शुभारंभ हुआ। एसडीएम दीपक कुमार और अन्य अधिकारियों ने उद्घाटन किया। कांवरियों की सुरक्षा के लिए पुलिस और मेडिकल टीमें तैनात रहेंगी। श्रद्धालु पवित्र नदी में स्नान कर जलाभिषेक करेंगे। नेपाल से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे।

Madhubani News: कमला बैरेज घाट पर होगी एसडीआरएफ की तैनाती

Madhubani News: जयनगर,निज प्रतिनिधि। जयनगर कमला बैरेज घाट के निकट पर्ण कुटी मंदिर परिसर में शनिवार की रात एक माह तक चलने वाले श्रावण मेले का भव्य शुभारम्भ हुआ।

उद्घाटन समारोह

एसडीएम दीपक कुमार, डीएसपी सदानन्द कुमार, सीओ अखिलेश चौधरी, थानाध्यक्ष रमन कुमार, नप के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, बोलबम सेवा समिति के अध्यक्ष मुखिया रामदास हजरा ने उद्घाटन किया। एसडीएम ने कहा कि अनुमंडल प्रशासन कांवरियों के सुरक्षा को घाट से लेकर कांवरिया पथ में दण्डाधिकार्यों के नेतृत्व में महिला पुरुष पुलिस के अधिकारियों व जवानों को तैनात करेगा। एसडीआरएफ की टीम रहेगी। सीसीटीवी से निगरानी होगी। मेडिकल टीम हमेशा उपलब्ध रहेगी। उन्होंने समिति के सदस्यों से कहा की वे प्रशासन के साथ समन्वय बना कर काम करें ताकि कांवरियों व मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो।

कांवरियों की गतिविधियाँ

यहां से पवित्र कमला नदी में स्नान व जल भरकर सावन की प्रत्येक सोमवारी को कांवरिया मिथिला के बाबा धाम के रूप में चर्चित कपिलेश्वर नाथ महादेव सहित क्षेत्र के शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं। इनमें बड़ी संख्या में नेपाल के लोग भी होते हैं। पूर्व प्रमुख पप्पू चोरिवार ने संचालन किया। अरविंद तिवारी, धीरेंद्र झा, रमेश चन्द्र झा, मुखिया उमेश यादव, पंसस मो. अकबर, मो. जिलानी आजाद, जदयू प्रखंड अध्यक्ष राज कुमार सिंह, भाकपा माले के प्रखंड सचिव भीषण सिंह, पूर्व प्रमुख सूर्यनाथ यादव, पूर्व मुखिया भोला यादव, बोलबम सेवा समिति के कार्यकारी अध्यक्ष शशि शेखर सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे।

सामान्य प्रश्न

श्रावण मेला कब शुरू हुआ?
श्रावण मेला शनिवार रात को शुरू हुआ।
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