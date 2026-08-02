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Madhubani News: फर्नीचर व्यवसायी से मारपीट कर बाइक लूटी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधुबनी
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Madhubani News: बाबूबरही, निज संवाददाता। थाना क्षेत्र अंतर्गत बसहा नहर चौक के पास बीते शनिवार शाम को

Madhubani News: फर्नीचर व्यवसायी से मारपीट कर बाइक लूटी

Madhubani News: बाबूबरही, निज संवाददाता। थाना क्षेत्र अंतर्गत बसहा नहर चौक के पास बीते शनिवार शाम को फर्नीचर व्यवसायी से जुड़े एक व्यक्ति से मारपीट कर बाइक और नकद लूट लेने का मामला सामने आया है। पीड़ित की पहचान बड़हाड़ा के गणेश चौधरी के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार गणेश चौधरी अपने काम से लौट रहे थे। जहां तीन अपराधियों ने उन्हें रोक कर मारपीट की और उनकी बाइक के साथ करीब 20 हजार रुपये नकद लूटकर फरार हो गए। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी इंद्रजीत ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लूट हुई बाइक बरामद कर लिया। मामले में बसहा गांव के मो. आलम को बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस उससे पूछताछ कर अन्य आरोपितों की तलाश में जुटी है। समाचार लिखे जाने तक इस मामले में थाना में प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई थी। पुलिस का कहना है कि आवेदन मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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