Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Madhubani News: रेड क्रॉस सोसाइटी के चिकित्सकों ने कांवरियों का इलाज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधुबनी
Follow us on Google News
share

Madhubani News: मधुबनी के भैरव स्थान में श्रावणी मेले के दौरान, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। इसमें डॉ. गिरीश पांडेय और डॉ. अमिताभ की टीम ने कांवड़ियों और भक्तों का निशुल्क इलाज किया। शिविर में स्वास्थ्य जांच, आपातकालीन चिकित्सा और मुफ्त दवा का वितरण भी किया गया।

Madhubani News: रेड क्रॉस सोसाइटी के चिकित्सकों ने कांवरियों का इलाज

Madhubani News: मधुबनी। श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं, एवं दंड प्रणाम कांवरियों के लिए जिले के भैरव स्थान(भैरवा) में भोले स्थान मंदिर के पास इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी मधुबनी के द्वारा सावन के प्रथम सोमवार को चिकित्सा शिविर लगाया गया। चिकित्सकों के दल में रेड क्रॉस सोसाइटी मधुबनी के अस्पताल अधीक्षक सह मेडिकल ऑफिसर डॉ गिरीश पांडेय एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी डॉ अमिताभ शामिल थे। चिकित्सा दल में 2 स्वास्थ्य कर्मी अजय कुमार एवं परमेश्वर ठाकुर भी शामिल थे। चिकित्सा दल के द्वारा भक्त जनों एवम् दंड प्रणाम कर भैरवा पहुंचे कांवड़ियों के हाथ छिला जाने पर निशुल्क उनकी मरहम पट्टी की गई।

रेड क्रॉस सोसाइटी मधुबनी के द्वारा भक्तजनों एवं कॉमेडीयों के बीच मुफ्त दवा का भी वितरण किया गया। रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा मेले में आने जाने वाले श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य जांच और आपातकालीन चिकित्सा भी उपलब्ध कराई गई है। सोमवार को श्रद्धालुओं को चिकित्सकों के द्वारा सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण एवं चिकित्सकीय परामर्श भी दिया गया। मेले में एंबुलेंस की भी तैनाती की गई है। सोमवार को 35 कावड़ियों का निशुल्क इलाज किया गया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Madhubani News Madhubani Latest News Free Medical Camp

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।