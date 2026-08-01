Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Madhubani News: पार्वती लक्ष्मी महिला महाविद्यालय को मिली पहली महिला प्राचार्य

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधुबनी
Follow us on Google News
share

Madhubani News: झंझारपुर के पार्वती लक्ष्मी महिला महाविद्यालय को पहली महिला प्राचार्य डॉ. साधना कुमारी मिली हैं। उन्होंने शनिवार को पूर्व प्रभारी प्राचार्य से विधिवत प्रभार ग्रहण किया। डॉ. कुमारी ने कॉलेज की शैक्षणिक गुणवत्ता और अनुशासन को सुधारने का आश्वासन दिया और छात्राओं को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने की प्राथमिकता बताई।

Madhubani News: पार्वती लक्ष्मी महिला महाविद्यालय को मिली पहली महिला प्राचार्य

Madhubani News: झंझारपुर,निज प्रतिनिधि। नगर परिषद स्थित पार्वती लक्ष्मी महिला महाविद्यालय को पहली महिला प्राचार्य मिली है। शनिवार को डॉ. साधना कुमारी ने पूर्व प्रभारी प्राचार्य प्रो. ओमप्रकाश केजरीवाल से विधिवत प्रभार ग्रहण किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मियों ने उनका पुष्पगुच्छ और पाग दोपटा देकर स्वागत किया। प्रभार ग्रहण करने के बाद डॉ. साधना कुमारी ने कहा कि महाविद्यालय की अर्जित गरिमा, शैक्षणिक गुणवत्ता और अनुशासन को और सुदृढ़ किया जाएगा। छात्राओं को उत्कृष्ट शिक्षा के साथ पारदर्शी एवं बेहतर शैक्षणिक व्यवस्था उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता होगी। प्रभार ग्रहण समारोह में अंग्रेजी विभाग की डॉ. सरिता कुमारी, समाजशास्त्र विभाग की उषा प्रधान, प्रो. प्रदीप केजरीवाल, डॉ. हीरानाथ मिश्रा, प्रो. संजीव कुमार झा, डॉ. मनी कुमारी सहित महाविद्यालय के अन्य शिक्षक एवं कर्मी उपस्थित थे।

ये भी पढ़ें:Bahraich News: महिला महाविद्यालय में दीक्षारम्भ कार्यक्रम का समापन
ये भी पढ़ें:जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय में यूजी-पीजी के ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Madhubani News Madhubani Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।