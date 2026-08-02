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Madhubani News: सकरी बाजार में देर रात तीन दुकानों में लगाई आग, 15 लाख का नुकसान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधुबनी
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Madhubani News: सकरी बाजार में एक व्यक्ति द्वारा दुकानों में आग लगाने की घटना घटी है। इस घटना में तीन दुकानों में रखी सामान जलकर नष्ट हो गया है, जिसकी अनुमानित लागत 15 लाख रुपये है। अग्निशामक दल और स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया। पुलिस आरोपित की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज जांच रही है।

Madhubani News: सकरी बाजार में देर रात तीन दुकानों में लगाई आग, 15 लाख का नुकसान

Madhubani News: पंडौल,एक संवाददाता। सकरी बाजार में रविवार तड़के करीब तीन बजे अज्ञात व्यक्ति द्वारा तीन दुकानों में आग लगा देने की सनसनीखेज घटना सामने आया है। अगलगी की इस घटना में तीनों दुकानों में रखा सामान जलकर पूरी तरह नष्ट हो गया। पीड़ित दुकानदारों के अनुसार, इस अगलगी में करीब 15 लाख रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ है। पूरा घटनाक्रम पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जिसमें एक व्यक्ति दुकानों में आग लगाते हुए दिखाई दे रहा है।

आग बुझाने का प्रयास

मिली जानकारी के अनुसार आग लगने के बाद स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर अपने स्तर से उसे बुझाने का प्रयास किया। सूचना मिलने पर अग्निशमन विभाग की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक मो. जिलानी की स्टार फुटवियर, मो. राजू की अलमीरा दुकान व मो. कैश की रुई एवं बाइक गैरेज पूरी तरह जलकर राख हो चुका था। पीड़ित दुकानदारों ने बताया कि दुकान में रखा जूता-चप्पल, फर्नीचर, रुई, बाइक मरम्मत के उपकरण सहित अन्य सामान जलकर नष्ट हो गया। तीनों दुकानों को मिलाकर लगभग 15 लाख रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया गया है।

पुलिस की कार्रवाई

घटना के बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने शुरू कर दी है। फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति आग लगाते हुए दिखाई दे रहा है। उसकी पहचान कर गिरफ्तारी के लिए पुलिस छानबीन में जुटी है। आग लगाने के पीछे के कारणों का फिलहाल आधिकारिक खुलासा नहीं हो सका है। घटना से सकरी बाजार के दुकानदारों में दहशत का माहौल है।

सवाल और जवाब

इस घटना में कितने दुकानों को नुकसान हुआ है?
इस घटना में तीन दुकानों को नुकसान हुआ है।
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