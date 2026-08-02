Madhubani News: खेत में खाद छिड़कने के दौरान करंट लगने से किसान की मौत
Madhubani News: घोघरडीहा थाना क्षेत्र के केवटना पंचायत में एक किसान, सिंहेश्वर मंडल (50), की रविवार को खेत में खाद छिड़कते समय करंट लगने से मौत हो गई। बिजली के तार की चपेट में आने से हुई इस घटना की सूचना पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गांव में शोक का माहौल है।
Madhubani News: फुलपरास,एक संवाददाता। घोघरडीहा थाना क्षेत्र की केवटना पंचायत के वार्ड संख्या 7 में रविवार को खेत में खाद छिड़कने के दौरान करंट लगने से एक किसान की मौत हो गई। मृतक की पहचान सिंहेश्वर मंडल (50) के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार सिंहेश्वर मंडल अपने खेत में खाद छिड़क रहे थे। इसी दौरान सिंचाई के लिए बिछाए गए बिजली के तार की चपेट में आने से उन्हें करंट लग गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण वहां पहुंचे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। सूचना मिलने पर पहुंची घोघरडीहा थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया।
घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में शोक का माहौल है। ग्रामीणों ने खेतों में खुले बिजली के तार बिछाने पर रोक लगाने व सुरक्षित सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग प्रशासन और बिजली विभाग से की है।
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