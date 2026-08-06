Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Madhubani News: एक्सपायर्ड बीसीजी वैक्सीन पहुंचने से मचा हड़कंप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधुबनी
Follow us on Google News
share

Madhubani News: बाबूबरही के टीकाकरण केंद्र पर एक्सपायर्ड बीसीजी वैक्सीन पहुंची है, जिसकी निर्माण तिथि अगस्त 2024 और समाप्ति तिथि जुलाई 2026 है। स्वास्थ्यकर्मियों ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और वैक्सीन को बच्चों को नहीं लगाने के लिए अलग रख दिया। स्थानीय लोगों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है।

Madhubani News: एक्सपायर्ड बीसीजी वैक्सीन पहुंचने से मचा हड़कंप

Madhubani News: बाबूबरही। बाबूबरही सीएचसी के पोषक क्षेत्र के टीकाकरण केंद्र 86 पर एएनएम संजू कुमारी कार्यरत हैं। वहां एक्सपायर्ड बीसीजी वैक्सीन पहुंचने का मामला सामने आया है। वैक्सीन की शीशी पर निर्माण तिथि अगस्त 2024 व समाप्ति तिथि जुलाई 2026 अंकित है। बुधवार को केंद्र पर पहुंची वैक्सीन की एक्सपायर तिथि बीत जाने की जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्यकर्मियों में हड़कंप मच गया। विभाग के अधिकारियों ने दावा किया है कि समय रहते वैक्सीन की जांच होने से उसे बच्चों को नहीं लगाया गया। संबंधित वैक्सीन को अलग रख दिया गया। मामले की जानकारी स्वास्थ्य विभाग के वरीय अधिकारियों को भी दी गई है।

हालांकि, आरकेसी सदस्य विष्णु कुमार चौधरी, विद्यानंद पासवान सहित अन्य स्थानीय लोगों ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर यह पता लगाने की मांग की है कि एक्सपायर्ड वैक्सीन आपूर्ति में किस स्तर पर लापरवाही हुई है। सभी दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाए। वहीं इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की ओर से आधिकारिक बयान की प्रतीक्षा है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Babubarhi Madhubani News Madhubani Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।