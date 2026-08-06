Madhubani News: एक्सपायर्ड बीसीजी वैक्सीन पहुंचने से मचा हड़कंप
Madhubani News: बाबूबरही के टीकाकरण केंद्र पर एक्सपायर्ड बीसीजी वैक्सीन पहुंची है, जिसकी निर्माण तिथि अगस्त 2024 और समाप्ति तिथि जुलाई 2026 है। स्वास्थ्यकर्मियों ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और वैक्सीन को बच्चों को नहीं लगाने के लिए अलग रख दिया। स्थानीय लोगों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है।
Madhubani News: बाबूबरही। बाबूबरही सीएचसी के पोषक क्षेत्र के टीकाकरण केंद्र 86 पर एएनएम संजू कुमारी कार्यरत हैं। वहां एक्सपायर्ड बीसीजी वैक्सीन पहुंचने का मामला सामने आया है। वैक्सीन की शीशी पर निर्माण तिथि अगस्त 2024 व समाप्ति तिथि जुलाई 2026 अंकित है। बुधवार को केंद्र पर पहुंची वैक्सीन की एक्सपायर तिथि बीत जाने की जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्यकर्मियों में हड़कंप मच गया। विभाग के अधिकारियों ने दावा किया है कि समय रहते वैक्सीन की जांच होने से उसे बच्चों को नहीं लगाया गया। संबंधित वैक्सीन को अलग रख दिया गया। मामले की जानकारी स्वास्थ्य विभाग के वरीय अधिकारियों को भी दी गई है।
हालांकि, आरकेसी सदस्य विष्णु कुमार चौधरी, विद्यानंद पासवान सहित अन्य स्थानीय लोगों ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर यह पता लगाने की मांग की है कि एक्सपायर्ड वैक्सीन आपूर्ति में किस स्तर पर लापरवाही हुई है। सभी दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाए। वहीं इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की ओर से आधिकारिक बयान की प्रतीक्षा है।
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