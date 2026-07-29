Madhubani News: बेरोजगार युवाओं के लिए 25 और 31 जुलाई को रोजगार शिविर का होगा आयोजन

Madhubani News: मधुबनी,एक संवाददाता। जिले में बेरोजगारी से जूझ रहे युवाओं के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार के तत्वावधान में जिला परिषद परिसर में दो दिवसीय विशेष नियोजन शिविर का आयोजन किया जाएगा। पहला शिविर 25 जुलाई को आयोजित होगा। इसमें एक निजी कंपनी द्वारा ऑल इंडिया के लिए 50 सिक्योरिटी गार्ड के पदों पर भर्ती की जाएगी। जिला नियोजन पदाधिकारी निशांत रंजन ने बताया कि इस पद के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं, 12वीं या स्नातक रखी गई है। अभ्यर्थियों की आयु सीमा 19 से 40 वर्ष निर्धारित है। चयनित उम्मीदवारों को 17,000 से 25,000 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। कंपनी द्वारा सहायता शिविर के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति तुरंत की जाएगी।