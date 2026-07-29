Madhubani News: बेरोजगार युवाओं के लिए 25 और 31 जुलाई को रोजगार शिविर का होगा आयोजन
Madhubani News: मधुबनी जिले में बेरोजगारी से जूझ रहे युवाओं के लिए जिला प्रशासन ने विशेष नियोजन शिविर का आयोजन किया है। पहले शिविर में सिक्योरिटी गार्ड के 50 पदों पर भर्ती होगी, जबकि दूसरे में असेंबली और प्रोडक्शन के लिए 50 पद होंगे। आवश्यक योग्यता और आयु सीमा निर्धारित की गई है।
Madhubani News: मधुबनी,एक संवाददाता। जिले में बेरोजगारी से जूझ रहे युवाओं के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार के तत्वावधान में जिला परिषद परिसर में दो दिवसीय विशेष नियोजन शिविर का आयोजन किया जाएगा। पहला शिविर 25 जुलाई को आयोजित होगा। इसमें एक निजी कंपनी द्वारा ऑल इंडिया के लिए 50 सिक्योरिटी गार्ड के पदों पर भर्ती की जाएगी। जिला नियोजन पदाधिकारी निशांत रंजन ने बताया कि इस पद के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं, 12वीं या स्नातक रखी गई है। अभ्यर्थियों की आयु सीमा 19 से 40 वर्ष निर्धारित है। चयनित उम्मीदवारों को 17,000 से 25,000 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। कंपनी द्वारा सहायता शिविर के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति तुरंत की जाएगी।
दूसरा शिविर
दूसरा शिविर 31 जुलाई को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगा। इसमें डेट्स कंपनी द्वारा असेंबली और प्रोडक्शन के लिए 50 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए योग्यता 10वीं, 12वीं,आइटीआई एवं स्नातक रखी गई है। इस पद के लिए आयु सीमा 18 से 30 वर्ष है। जिला नियोजन पदाधिकारी निशांत कुमार ने सभी इच्छुक अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे अपने सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और बायोडाटा के साथ शिविर में समय पर पहुंचें। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य जिले के युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इच्छुक अभ्यर्थी अधिक जानकारी के लिए जिला नियोजन कार्यालय,मधुबनी से संपर्क कर सकते हैं।
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