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Madhubani News: दहेज में चार लाख नहीं देने पर मिट्टी तेल छिड़क कर जलाने का प्रयास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधुबनी
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Madhubani News: बेनीपट्टी में संजीदा खातून ने अपने पति एवं ससुराल वालों पर दहेज में 4 लाख रूपये नहीं देने पर मारपीट और जलाने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने एफआईआर दर्ज कराया है, जिसमें पति और ससुराल वालों द्वारा मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की जानकारी दी गई है।

Madhubani News: दहेज में चार लाख नहीं देने पर मिट्टी तेल छिड़क कर जलाने का प्रयास

Madhubani News: बेनीपट्टी। बेनीपट्टी थाना के अंधरी गांव की संजीदा खातून ने अपने पति मो. इवरान सहित ससुराल के छह लोगों पर दहेज में चार लाख रूपये नहीं देने पर उनके तथा उनके पिता के साथ मारपीट करने, मिट्टी तेल छिड़क कर जलाने, गला में फंदा लगाकर मारने का प्रयास तथा उनके दो बच्चे को छीन ले जाने का अरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है।

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शादी का विवरण

दर्ज एफआईआर में पीड़िता ने लिखा है कि उनकी शादी तीन वर्ष पूर्व रहिका के मो.इसमाइल के पुत्र मो.इवरान के साथ संपन्न हुआ है। शादी में एक लाख 80 हजार रूपये एवं एक पुरानी ऑटो सहित अन्य फर्नीचर व कपरा उपहार के रूप में दिया गया था। इस बीच उन्हें एक लड़का एवं एक लड़की भी जन्म लिया।

दहेज की मांग

इधर कुछ दिनों से उनके पति एवं ससुराल वालों द्वारा मायके से दहेज में 4 लाख रूपये लाने के लिए दवाब बनाने लगा। नहीं लाने पर उनके साथ मारपीट और प्रताड़ित किया जाने लगा तथा घर से भगा दिया गया। वे अपने दोनो बच्चे के साथ मायके चली आयीं।

बच्चों का अपहरण

उनका पति सहित ससुर मो इसमाइल, सास उमती खातून, देवर मो.राजू, इशरत खातून एवं इसमाइल उनके पिता के घर पर पहुंचकर उनका दोनो बच्चा छीन लिया तथा गााली गलौज करते कहा कि जब तक चार लाख रूपये नहीं देंगे तब तक यह दोनो बच्चे वापस नहीं होगा। विरोध करने पर शरीर पर मिट्टी तेल छिड़क का आग लगाने की काशिश किया गया तथा उनके पिता के गले में उनका देवर छाटू फंदा लगाकर जान मारने की कोशिश की।

थानाध्यक्ष अनूप कुमार ने बताया कि आवेदन के आलोक में एफआईआार दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है。

सामान्य प्रश्न

संजीदा खातून ने क्यों एफआईआर दर्ज कराई?
संजीदा खातून ने अपने पति और ससुराल वालों पर दहेज में चार लाख रूपये नहीं देने पर मारपीट और जलाने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई।
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