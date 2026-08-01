Madhubani News: चिकित्सक व कर्मी से मारपीट मामले को लेकर की हड़ताल, मरीजों को हुई परेशानी

Madhubani News: चिकित्सक व कर्मी से मारपीट मामले को लेकर की हड़ताल, मरीजों को हुई परेशानी
Madhubani News: जयनगर में सर्पदंश से बच्चे की मौत के बाद डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने ईमरजेंसी और ओपीडी सेवाओं का बहिष्कार किया। इससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा और कई गंभीर मरीजों का इलाज नहीं किया जा सका। हड़ताल तब खत्म हुई जब एसडीएम ने हस्तक्षेप कर इलाज सुनिश्चित किया।
Madhubani News: जयनगर,एक संवाददाता। जयनगर में सर्पदंश से बच्चे की मौत के बाद परिजन के द्वारा डॉक्टर एवं स्वास्थ्य कर्मियों से मारपीट के मामले को लेकर शनिवार को अनुमंडलीय अस्पताल में डॉक्टर एवं स्वास्थ्य कर्मियों ने इमरजेंसी एवं ओपीडी सेवा का बहिष्कार कर अस्पताल गेट पर प्रदर्शन किया।
मारपीट के बाद प्रदर्शन
मारपीट से चोटिलो में ओपीडी पर तैनात डा. शलैन्द्र कुमार,कर्मी विजय कुमार,वर्षा रानी,रेणु कुमारी शामिल थे। हड़ताल के कारण इलाज करवाने आए दूर-दूर से मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे सैकड़ों मरीज बिना उपचार के ही लौटने को मजबूर हुए। कई गंभीर मरीजों को भर्ती तक नहीं किया जा सका। जिससे पूरे परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। हड़ताल का सबसे बड़ा असर उन मरीजों पर पड़ रहा है।जो हमेशा इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल आते हैं।
पेश आए मरीजों की स्थिति
ओपीडी बंद होने से सुबह से लंबी कतार में खड़े मरीजों को वापस लौटना पड़ा इमरजेंसी वार्ड में भी कम स्टाफ होने के कारण कई मरीजों को समय पर उपचार नहीं मिल सका। कई ग्रामीण क्षेत्रों से आए मरीजों ने कहा कि उन्हें मुफ्त और बेहतर इलाज की उम्मीद में आना पड़ा, लेकिन हड़ताल के चलते उन्हें घर लौटना पड़ा है। इसी क्रम में सांप काटने से बीमार एक बच्चा के परिजन अस्पताल ले कर आये जिसका इलाज स्वास्थ्य कर्मी एवं डॉक्टर ने मना कर दिया तब मौके पर एसडीएम दीपक कुमार ने हस्तक्षेप पर बच्चे का इलाज करवाना शुरू किया।
समाधान और इमरजेंसी सेवा
उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों से एवं डॉक्टर को आश्वासन दिया। इस मारपीट मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी।तब जाकर स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल समाप्त हुई एवं देर दोपहर इमरजेंसी सेवा चालू की गयी।
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